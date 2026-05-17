Ištekėjo 16-metė boksininko Tysono Fury dukra: prie altoriaus žengė su „Crocs“ batais?

Pora aukso žiedus sumainė įspūdingoje Viktorijos laikų Šv. Jono karališkojoje koplyčioje Meino saloje. Po ceremonijos jaunavedžiai neslėpė emocijų ir išeidami iš bažnyčios pasidalijo švelniu bučiniu.
Venezuela vestuvių dieną atrodė įspūdingai – ji vilkėjo nėriniais puoštą undinėlės silueto suknelę su net 15 metrų ilgio šleifu. Tiesa, nuotaka liko ištikima savo pažadui ir prie prabangios suknelės priderino juodus akinius nuo saulės bei baltus „Crocs“ batus.
Plačiai besišypsanti nuotaka iš bažnyčios išėjo susikibusi rankomis su 19-mečiu vyru Noah. Ceremonijoje netrūko ir įspūdingos palydos – Venezuela turėjo net 18 pamergių, tarp kurių buvo jos jaunesnės seserys Valencia ir Athena bei kiti šeimos nariai.
Po ceremonijos emocijų neslėpė ir pats Tysonas Fury. Dukrą prie altoriaus atlydėjęs sportininkas prisipažino, kad ši akimirka jam buvo itin jautri.
„Tai buvo nuostabu. Ji jau nebe Fury“, – sakė jis.
Nepaisant visą dieną merkusio lietaus, gera nuotaika šventėje nedingo. Tysonas juokavo: „Jei norėjome saulės, reikėjo vykti į Ispaniją.“
Vėliau vakaro šventėje Venezuela su tėčiu sušoko jautrų šokį pagal legendinį „Motown“ hitą „My Guy“.
Į vestuves susirinko ir žinomi svečiai. Tarp jų – nėščia influencerė Molly-Mae Hague, atvykusi kartu su dukra Bambi, kuri taip pat buvo viena iš pamergių.
Tuo metu jaunikis Noah į bažnyčią atvyko vilkėdamas baltą smokingą. Jį pasitiko susirinkusių žmonių ovacijos, o jaunasis vyras noriai pozavo fotografams ir sveikino šventės svečius.