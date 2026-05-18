Ispanijos teismas nurodė grąžinti Shakirai 55 mln. eurų sumokėtų mokesčių ir baudų

Ispanijos nacionalinis teismas teigė, kad mokesčių institucijos neįrodė, jog dainininkė 2011 m. Ispanijoje praleido daugiau nei 183 dienas, t. y. peržengė teisinę ribą, nuo kurios atsiranda prievolė mokėti gyventojų pajamų mokestį.
„Priešingai, teismas nustatė, kad Shakira Ispanijoje praleido 163 dienas, todėl mokesčių institucijos neįrodė, kad dainininkės ekonominių interesų centras buvo Ispanijoje“, – teigiama praėjusį mėnesį priimtame sprendime, su kuriuo pirmadienį susipažino AFP.
Teismas nusprendė, kad Ispanijos mokesčių agentūra turi grąžinti visas sumokėtas sumas ir įstatymu nustatytas palūkanas, taip panaikindamas daugiamilijonines baudas ir mokesčių patikslinimus, dėl kurių Shakira tais metais buvo pripažinta Ispanijos mokesčių rezidente.
Bendra grąžintina suma viršija 55 mln. eurų ir apima apie 24 mln. eurų pajamų mokesčio ir beveik 25 mln. eurų baudų už tai, ką valdžios institucijos vadino „labai rimtu pažeidimu“.
Sprendimas priimtas tuo metu, kai Shakira ketina užbaigti savo rekordinį pasaulinį turą „Women Don‘t Cry Anymore“ ir nuo rugsėjo mėnesio pradėti koncertų ciklą Madride.
49 metų Shakira daugiau nei dešimtmetį gyveno su buvusiu FC „Barcelona“ ir Ispanijos rinktinės futbolininku Gerardu Pique, kol 2022 m. pora išsiskyrė.
Dainininkė, kurios visas vardas ir pavardė yra Shakira Isabel Mebarak Ripoll, po išsiskyrimo su dviem sūnumis persikėlė gyventi į Majamį.
Shakira su G. Pique, kaip teigiama, susipažino filmuodamasi 2010 m. pasaulio futbolo čempionato oficialios dainos „Waka Waka“ vaizdo klipe, kuriame dalyvavo ir keli futbolininkai.
Dainininkė tvirtino, kad įkūrė savo nuolatinę gyvenamąją vietą Barselonoje 2014 m. pabaigoje, o vėliau, 2015 m., perkėlė savo mokestinę rezidenciją iš Bahamų į Ispaniją.
Šis ginčas yra vienas iš kelių atlikėjos ir Ispanijos mokesčių agentūros ginčų, įskaitant 2018 m. sudarytą atskirą susitarimą dėl tariamų pažeidimų jos deklaracijose.
Ispanijos mokesčių institucijos taip pat teigė, kad 2012–2014 m. ji gyveno Ispanijoje daugiau nei 183 dienas per metus, todėl tuo laikotarpiu jai atsirado prievolė mokėti mokesčius.
2023 m. Shakira pasiekė atskirą susitarimą su prokurorais, kad išvengtų teismo platesnio masto sukčiavimo byloje.
Ispanijos mokesčių inspekcija peržiūrėjo jos įrašus socialiniuose tinkluose, kad surinktų įrodymų, jog ji Ispanijoje gyveno daugiau kaip 183 dienas per metus. Inspekcijos teisininkai iškvietė dešimtis liudytojų, įskaitant jos kirpėją ir kaimynus, kad paremtų savo versiją.
Shakira mokesčių inspekcijos tyrimą dėl jos finansų palygino su „inkvizicijos teismu“ ir 2024 m. laiške, kurį paskelbė Ispanijos dienraštis „El Mundo“, teigė, kad valdžios institucijos daugiau dėmesio skyrė tam, kad „sudegintų ją viešai“, o ne tam, kad įsiklausytų į jos argumentus.