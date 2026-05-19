Kraupi atomazga po „Mango“ įkūrėjo mirties: dėl nužudymo sulaikytas jo sūnus

2026 m. gegužės 19 d. 13:00
2024 m. gruodį pasklido siaubinga žinia apie milijardieriaus, aukštosios mados tinklo „Mango“ įkūrėjo Isako Andico mirtį. Buvo manyta, kad žinomas vyra mirė per nelaimingą atsitikimą, tačiau dabar paaiškėjo kraupi tiesa.
Dėl šios nelaimės antradienį buvo sulaikytas jo 45-erių metų sūnus Jonathanas Andicas, buvęs nelaimės vietoje.
Kaip skelbė „The Independent“, netrukus jam teks stoti prieš teismą dėl įtariamos žmogžudystės.
Jo 71-erių metų tėvas žuvo nukritęs iš daugiau nei 100 metrų aukščio, kai 2024-ųjų gruodį su šeimos nariais vaikščiojo po Montserrato urvus netoli Barselonos.

Pirminis tyrimas dėl I. Andico mirties buvo nutrauktas 2025 m. sausį, tačiau vėliau atnaujintas – policija ėmė tirti mobiliuosius telefonus.
Andicų šeima išplatino pareiškimą, kuriame patvirtino Jonathano pasirodymą teisme ir pareiškė visišką norą bendradarbiauti.
Tuo tarpu Jonathanas nuosekliai neigė savo kaltę ir tvirtino, kad tai buvo nelaimingas atsitikimas.
Primename, kad anksčiau Ispanijos žiniasklaida pranešė, jog I. Andicas, žygiuodamas kalnuose netoli Barselonos, įkrito į griovį ir žuvo.
Pasak laikraščio „El Pais“, nelaimės vietoje buvo jo sūnus.
Turkijoje gimęs verslininkas 1984 m. Barselonoje įkūrė „Mango“, o dabar šis tinklas veikia 120 šalių. Žurnalo „Forbes“ vertinimu, I. Andico grynoji turto vertė siekė 4,5 mlrd. dolerių.
„Po jo mirties liks didžiulė tuštuma, tačiau mes visi tam tikra prasme esame jo palikimas ir jo pasiekimų liudijimas. Viskas priklauso nuo mūsų, ir tai yra geriausia duoklė, kurią galime atiduoti Isakui“ – teigė „Mango“ generalinis direktorius Toni Ruizas, pabrėždamas, kad padarys viską, jog „Mango“ ir toliau gyvuotų.
