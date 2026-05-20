Kylie Minogue prabilo apie antrą vėžio diagnozę: „Nebenorėjau net išeiti iš namų“

2026 m. gegužės 20 d. 17:57
Lrytas.lt
Popmuzikos žvaigždė Kylie Minogue atskleidė slapta kovojusi su dar viena onkologine liga. Garsi atlikėja pripažino, kad 2021-aisiais jai antrą kartą buvo diagnozuotas vėžys.
Apie sudėtingą gyvenimo etapą 57-erių australų dainininkė prabilo naujame „Netflix“ dokumentiniame filme.
„Antrą kartą vėžys man buvo diagnozuotas 2021 metų pradžioje. Šįkart man pavyko tai išlaikyti paslaptyje“, – sakė ji.
K. Minogue neslėpė, kad po pirmosios kovos su krūties vėžiu, diagnozuotu dar 2005 metais, antrasis smūgis buvo itin sunkus emociškai.

„Laimei, ir vėl viską įveikiau, dabar viskas gerai“, – tikino atlikėja.
Dainininkė pripažino ilgai negalėjusi ryžtis apie ligą kalbėti viešai, ypač tuo metu, kai jos karjera išgyveno naują pakilimą po pasaulinės hito „Padam Padam“ sėkmės.
Po K. Minogue koncerto bilietų platintojui mestų kaltinimų – viešas atsakas

„Buvo momentas, kai nebenorėjau net išeiti iš namų. Viduje žinojau, kad vėžys mano gyvenime nebuvo tik trumpas epizodas“, – atviravo ji.
K. Minogue teigė ilgą laiką jautusi, kad turi apie tai prabilti, tačiau tam tiesiog nebuvo pasirengusi.
„Per kiekvieną interviu galvodavau – gal dabar laikas tai pasakyti? Tačiau viską pasilikdavau sau“, – sakė atlikėja.
