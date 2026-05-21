Dubajuje be žinios dingo Katie Price vyras: paskutinio skambučio detalės kelia šiurpą.

Buvęs modelis ir realybės šou žvaigždė Katie Price pirmą kartą apie dingusį vyrą prabilo socialiniuose tinkluose. Penkių vaikų mama teigė, kad paskutinį kartą su Lee bendravo gegužės 13-osios vakarą, o po to ryšys netikėtai nutrūko.
Pasak Katie, paskutinio „FaceTime“ skambučio metu vyras atrodė itin išsigandęs.
„Per paskutinį mūsų pokalbį jo rankos buvo surištos, ant galvos – gobtuvas. Jis kalbėjo labai tyliai, beveik šnabždėdamas, ir pasakė: „Jie ateina manęs. Jie ateina manęs. Aš turiu eiti“, – pasakojo moteris.
Dar prieš dingimą Lee Andrewsas turėjo skristi iš Dubajaus į Jungtinę Karalystę, kur kartu su Katie planavo pasirodyti laidoje „Good Morning Britain“. Socialiniuose tinkluose moteris tuomet tikino, kad vyras jau yra oro uoste ir ruošiasi skrydžiui.
„Jis sakė, kad šimtu procentų šiandien atvyks“, – anksčiau kalbėjo Katie.
Tačiau po kelių valandų situacija kardinaliai pasikeitė. Žinoma moteris nebegalėjo susisiekti su vyru telefonu ir netrukus ėmė baimintis blogiausio.
„Dabar galvojame, kad jis yra dingęs be žinios. Nežinau, ar jis nebuvo pagrobtas“, – sakė ji.
Vėliau Katie socialiniuose tinkluose kreipėsi į visuomenę prašydama pagalbos.
„Padėkite man surasti mano vyrą. Tiesa ta, kad Lee dingęs jau tris dienas. Policija niekur negali jo rasti. Nežinau, kur jis yra“, – kalbėjo ji.
Moteris neslėpė, kad ši situacija ją emociškai palaužė.
„Šiuo metu man tikrai labai sunku. Galų gale, aš turiu jausmus ir žmonės turėtų tai gerbti, nes visa tai išgyventi nėra malonu. Aš tiesiog noriu žinoti, kas nutiko. Kas nors padėkite jį surasti. Tai tikrai slegia“, – atviravo Katie.
Ji taip pat prisipažino, kad su kiekviena diena jos nerimas tik didėja.
„Aš dabar nerimauju – ar jis apskritai bus surastas? Kiekvieną dieną galvoju: gal šiandien? Gal šiandien sulauksiu skambučio? Nežinau, ar tai tęsis savaites, mėnesius ar net metus. Būtent tokios mintys dabar sukasi mano galvoje“, – sakė ji.
Pasak Katie, iki šiol niekas nesusisiekė dėl galimos išpirkos, nors internete netrūksta spėlionių apie galimą pagrobimą.
„Kiekvieną kartą nuvykusi į Dubajų jaučiuosi saugi. Man Dubajus visada atrodė daug saugesnis nei Anglija. Jei policija niekur jo neranda, tada aš tiesiog nebežinau, kas nutiko. Mano galvoje sukasi pačios įvairiausios mintys“, – kalbėjo ji.
Skelbiama, kad gegužės 17–18 dienomis šeima dėl dingusio vyro kreipėsi į Didžiosios Britanijos ambasadą Dubajuje, o Lee oficialiai paskelbtas dingusiu be žinios.
Vis dėlto gegužės 19-ąją istorija pasisuko netikėta kryptimi. „The Sun“ žurnalistė Clemmie Moodie paskelbė, kad Lee Andrewsas esą nėra pagrobtas ir sąmoningai slapstosi Dubajuje.
„Lee NEBUVO pagrobtas; jis paprasčiausiai slapstosi po to, kai pastarąsias šešias dienas slapstėsi nuo savo žmonos. Jis nėra miręs. Jis nėra kalėjime. Ir jis nebuvo sulaikytas. Jis glaudžiasi šiek tiek apgriuvusioje viloje ir planuoja, kaip išsikapstyti iš šios milžiniškos duobės, kurioje, atrodo, pats save užkasė, ir, kaip spėjama, palaiko ryšį su keletu patikimų kontaktų“, – teigiama pranešime.
Tuo metu pati Katie naujausioje savo tinklalaidės „The Katie Price Show“ serijoje pripažino nebežinanti, kuo tikėti.
„Nesu kvaila. Yra vienas žmogus, kuriuo turiu pasirūpinti – savimi. Nusprendžiau žengti žingsnį atgal. Nežinau, kas tiesa, o kas ne“, – kalbėjo ji.
Vis dėlto žinoma moteris tikino neleisianti šiai istorijai jos palaužti.
„Ką turėčiau daryti? Gulėti lovoje ir verkti? Ne. Aš tokia nesu. Gyvenimas tęsiasi“, – sakė Katie.