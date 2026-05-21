Siaubinga klaida: britų radijas paskelbė apie tariamą karaliaus Karolio III mirtį

Kaip skelbė „Page Six“, „Radio Caroline“, transliuojanti kai kuriose Jungtinės Karalystės dalyse, netyčia aktyvavo vadinamąjį „Monarcho mirties“ protokolą.
Vėliau radijo stoties vadovai pripažino, kad taip nutiko dėl kompiuterinės klaidos.
Įprastos programos buvo netikėtai nutrauktos, o laidų vedėjai pranešė, kad transliacijos stabdomos po „77-erių monarcho mirties“.
„Jo Didenybė karalius Karolis III mirė. Iš pagarbos jam iki atskiro pranešimo transliuosime tik tam tinkamą muziką“, – toks klaidingas pranešimas nuskambėjo radijo stotyje.
Po šio pranešimo eteryje pradėjo groti himnas „God Save the King“, po kurio maždaug 15 minučių buvo tyla.
Vėliau stoties vadovas Peteris Moore’as atsiprašė ir dėl incidento apkaltino kompiuterinę klaidą.
„Dėl kompiuterinės klaidos mūsų pagrindinėje studijoje antradienio popietę netyčia buvo aktyvuota „Monarcho mirties“ procedūra, kurią visos Jungtinės Karalystės radijo stotys turi parengusios nenumatytiems atvejams. Per klaidą buvo paskelbta, kad Jo Didenybė karalius mirė.
Po to „Radio Caroline“ nutilo, kaip numato tokia procedūra, todėl greitai atkūrėme transliacijas ir eteryje atsiprašėme.
Atsiprašome Jo Didenybės karaliaus ir mūsų klausytojų už sukeltą nerimą“, – „Facebook“ įraše rašė jis.
Šis netikėtas pranešimas sukėlė sumaištį tarp klausytojų, kurie vėliau socialiniuose tinkluose dalijosi savo reakcijomis.
„Įbėgau į vidų šaukdamas žmonai: „Jis mirė! Karalius Karolis mirė!“ Ji atrodė sutrikusi“, – pasakojo vienas klausytojas.
„Tai išgirdau automobilyje, kai ką tik išėjau iš darbo, ir akimirką nežinojau, ar tai tiesa, ar tiesiog labai prastas pokštas“, – teigė kitas.
„Tikrai stipriai išsigandau, bet suprantu, kad tokių klaidų pasitaiko. Palengvėjo sužinojus, kad tai netiesa“, – pridūrė trečias.
Jungtinės Karalystės transliuotojai privalo būti pasirengę valdančio monarcho mirčiai – tam yra parengtos detalios procedūros, iš anksto paruošti pranešimai bei specialūs programų pakeitimai.
Kuriozinis incidentas įvyko tuo metu, kai karalius Karolis III ir karalienė Camilla lankėsi Šiaurės Airijoje.
Karališkoji pora dalį dienos praleido Belfasto „Titaniko kvartale“, kur stebėjo liaudies šokėjus, bendravo su vietos atlikėjais ir ragavo airišką viskį.
