Meghan Markle paviešino dar nematytus vestuvių šventės su princu Harry kadrus

Gegužės 19-ąją 44-erių Meghan savo asmeninėje „Instagram“ paskyroje pasidalijo dviem nuotraukų karuselėmis, skirtomis aštuntosioms santuokos su 41-erių princu Harry metinėms paminėti. Daugelis akimirkų viešumoje pasirodė pirmą kartą.
„Prieš aštuonerius metus šiandien...“, – prie pirmojo nuotraukų montažo rašė Meghan.
12-oje nuotraukų įamžintos romantiškos poros akimirkos iš vestuvių pokylio „Frogmore House“ rezidencijoje Vindzore, vykusio 2018-ųjų gegužės 19-ąją. Kadruose Harry ir Meghan šoka, sukasi, apsikabina ir mėgaujasi pirmuoju šokiu kaip vyras ir žmona.
Mantas Wizard – apie meilę ir tai, ką pasiimtų į negyvenamą salą
Gerbėjų dėmesį iškart patraukė ir antroji Meghan vestuvinė suknelė, kurią naujose nuotraukose buvo galima išvysti iš įvairių kampų.
Po oficialios ceremonijos Vindzoro pilyje, kur Meghan vilkėjo elegantišką „Givenchy“ mados namų kūrybos vadovės Clare Waight Keller kurtą suknelę, vakarinei šventei ji pasirinko kur kas drąsesnį įvaizdį.
Susiję straipsniai
Linčiuojamas Meghan Markle ir princo Harry vizitas Australijoje: vietiniai nesupranta, ką jie čia veikia
Pykčiai Jungtinės Karalystės karališkoje šeimoje prasidėjo prieš dešimtmetį: viso to centre – Meghan Markle
Į pokylį, kurį tuomet karalius Karolis III surengė 200 artimiausių poros bičiulių ir šeimos narių, Sasekso hercogienė atvyko vilkėdama baltą „Stella McCartney“ suknelę aukštu kaklu ir atvira nugara.
Figūrą pabrėžusi suknelė įvaizdžiui suteikė modernumo ir lengvumo.
Britų dizainerė Stella McCartney po vestuvių BBC pasakojo, kad prie šio įvaizdžio dirbo kartu su Meghan.
„Manau, tai buvo paskutinė akimirka, kai ji galėjo parodyti kitą savo pusę – daugiau laisvumo ir džiaugsmo“, – tuomet sakė dizainerė.
Įvaizdį Meghan užbaigė puošnia Holivudo stilisto Serge’o Normanto kurta šukuosena, kabančiais auskarais ir specialiai jai pasiūtais atlasiniais „Aquazurra“ aukštakulniais su šviesiai mėlynais padais.
Pora pirmąjį šokį šoko pagal Wilsono Picketto kūrinį „Land of 1000 Dances“.
Apie šią ypatingą akimirką Harry ir Meghan vėliau prisiminė ir 2022 m. pasirodžiusioje „Netflix“ dokumentikoje „Harry & Meghan“.
„Tai buvo mūsų pirmasis šokis. Buvo taip smagu. Mes tiesiog sukomės kaip viesulas“, – dokumentikoje sakė Meghan.