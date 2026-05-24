Mirė Ukrainos televizijos legenda A. Safonovas

Apie netektį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė žurnalistas Nikolajus Kaniševskis. Jo teigimu, A. Safonovas mirė gegužės 16-ąją, o atsisveikinimas su juo įvyko kitą dieną Potašo kaime, Umanės rajone, Čerkasų srityje.
Skelbiama, kad vyras sirgo onkologine liga. Taip pat daugiau nei prieš 16 metų televizijos legenda patyrė insultą, po kurio buvo prikaustytas prie lovos ir neįgaliojo vežimėlio.
„Visada besišypsantis ir gyvenimu besidžiaugiantis diktorius su išskirtiniu ukrainietišku balsu po 2010 metais patirto insulto daugiau nei 16 metų buvo prikaustytas prie lovos.
Šiemet jo būklę dar labiau apsunkino sparčiai progresavusi onkologinė liga. Lapkričio 28-ąją jam būtų sukakę 83-eji“, – rašė žurnalistas ir istorikas Michailas Maslijus.
Aleksandras Safonovas buvo vienas žinomiausių Ukrainos televizijos diktorių sovietmečiu ir po jo. Ilgus metus jis dirbo Ukrainos centrinėje televizijoje, o jo balsas daugeliui žiūrovų asocijavosi su žinių laidomis ir oficialiomis transliacijomis.
Diktorius garsėjo aiškia, ramia ir itin taisyklinga kalbėsena, kuri tuo metu buvo laikoma televizijos etalonu. Per savo karjerą jis įgarsino ne vieną svarbią valstybinę bei šventinę transliaciją ir buvo vertinamas už indėlį į televizijos raidą.