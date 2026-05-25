„Eurovizijos“ nugalėtojui – rimti nemalonumai

2026 m. gegužės 25 d. 18:38
2015-ųjų „Eurovizijos“ nugalėtojas, švedų atlikėjas Månsas Zelmerlöwas atsidūrė teisėsaugos akiratyje. Užsienio žiniasklaida praneša, kad dainininkui pareikšti įtarimai dėl galimo neteisėto vaikų išmokų gavimo.

Skelbiama, kad atlikėjas esą nepranešė Švedijos socialinio draudimo agentūrai apie tai, jog jo vaikai tam tikrą laiką gyveno Jungtinėje Karalystėje. Dėl šios priežasties, kaip teigiama, jam galėjo būti neteisingai išmokėtos vaikų išmokos bei papildomos išmokos daugiavaikėms šeimoms.
Prokuratūros duomenimis, bendra neteisingai išmokėta suma siekia apie 10 600 Švedijos kronų – maždaug 974 eurus. Nurodoma, kad tokie mokėjimai buvo atlikti tris kartus.
Bylą kuruojanti prokurorė Nina Bengtsson išplatintame pranešime pažymėjo, kad išmokos buvo skirtos dėl nepranešto vaikų gyvenamosios vietos pasikeitimo, nors pagal galiojančią tvarką jos atlikėjui nepriklausė.

Tuo metu M.Zelmerlöwo advokatė Hanna Lindblom tikina, kad jos klientas kategoriškai neigia padaręs nusikaltimą. Anot jos, visi pinigai jau yra grąžinti, o pats atlikėjas neturėjo tikslo sukčiauti ar klaidinti atsakingų institucijų.
Per apklausą garsus vyras aiškino, kad visa situacija susiklostė itin sudėtingu jo gyvenimo laikotarpiu – tuo metu vyko skyrybos su žmona Ciara Janson.
„Visa ši situacija kilo labai chaotišku ir emociškai sunkiu pavasario bei vasaros laikotarpiu“, – Švedijos leidiniui „Expressen“ sakė advokatė H.Lindblom.
Kol kas nėra aišku, kada ši byla pasieks teismą ir kas laukia atlikėjo, jei kaltinimai pasitvirtintų.
