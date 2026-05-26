ŽmonėsUžsienio žvaigždės

„Euroviziją“ laimėjusi bulgarė Dara įsivėlė į skandalą: rėmė karą Ukrainoje?

2026 m. gegužės 26 d. 10:42
Lrytas.lt
Šiek tiek nuslūgus „Eurovizijos“ nuotaikoms aiškėja vis daugiau skandalingų detalių apie šių metų nugalėtoją bulgarę Darą.
Daugiau nuotraukų (7)
Unian.net rašo, kad „Bangaranga“ dainą Vienoje atlikusi dainininkė galimai išreiškė pritarimą karui Ukrainoje.
Viešumoje pasirodė detalė iš praeities. Pranešama, kad praėjusių metų gruodį socialiniuose tinkluose Dara pasidalijo raide Z, kuria rusai žymi savo karinę techniką.
„Nuotrauką paskelbė 2026 m. „Euroviziją“ laimėjusi bulgarų dainininkė. Net nesakykite, kad ji nežinojo šio simbolio reikšmės ir nenorėjo pasakyti būtent to“, – rašyta socialiniuose tinkluose.

M. Metlovaitė – apie nerealius žvaigždžių įnorius, apkalbas ir meilę

Visgi, nėra patvirtinta, kad bulgarė omenyje turėjo būtent su karu siejamą simbolį, todėl ne vienas stojo į jos pusę.
„Dara nėra vatnikė. Neskleiskite melagingos informacijos. Pastarosiomis savaitėmis visi Rusijos propagandistai Bulgarijoje ją bombarduoja, vadindami visokiais blogais vardais“, – atkirto kiti.
Susiję straipsniai
„Eurovizijos“ nugalėtojos hitas turėjo skambėti kitaip? Užsiminė apie padarytą klaidą

„Eurovizijos“ nugalėtojos hitas turėjo skambėti kitaip? Užsiminė apie padarytą klaidą

Eurovizijos dainų konkursas 70-mečio proga pristato filmą

Eurovizijos dainų konkursas 70-mečio proga pristato filmą

Netikėtas posūkis: į „Euroviziją“ grįžta viena šalis

Netikėtas posūkis: į „Euroviziją“ grįžta viena šalis

Kol kas į šį skandalą nesureagavo nei Dara, nei jos komanda.
BulgarijaEurovizijaKaras
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.