Unian.net rašo, kad „Bangaranga“ dainą Vienoje atlikusi dainininkė galimai išreiškė pritarimą karui Ukrainoje.
Viešumoje pasirodė detalė iš praeities. Pranešama, kad praėjusių metų gruodį socialiniuose tinkluose Dara pasidalijo raide Z, kuria rusai žymi savo karinę techniką.
„Nuotrauką paskelbė 2026 m. „Euroviziją“ laimėjusi bulgarų dainininkė. Net nesakykite, kad ji nežinojo šio simbolio reikšmės ir nenorėjo pasakyti būtent to“, – rašyta socialiniuose tinkluose.
Visgi, nėra patvirtinta, kad bulgarė omenyje turėjo būtent su karu siejamą simbolį, todėl ne vienas stojo į jos pusę.
„Dara nėra vatnikė. Neskleiskite melagingos informacijos. Pastarosiomis savaitėmis visi Rusijos propagandistai Bulgarijoje ją bombarduoja, vadindami visokiais blogais vardais“, – atkirto kiti.
Kol kas į šį skandalą nesureagavo nei Dara, nei jos komanda.
