Norvegijos kronprincas neslepia nerimo dėl žmonos: „Jos būklė pastaruoju metu pastebimai pablogėjo“

2026 m. gegužės 26 d. 21:06
Norvegijos kronprincas Haakonas teigia esą sunerimęs dėl nepagydoma plaučių liga sergančios savo žmonos Mette Marit sveikatos.
„Kronprincesė sunkiai serga. Manau, kad jos būklė pastaruoju metu pastebimai pablogėjo“, – sakė Haakonas antradienį spaudos konferencijoje. Jis „nerimaujantis dėl jos sveikatos“.
Mette Marit 2018 m. paskelbė serganti reta plaučių fibrozės forma. Tai nepagydoma liga, sukelianti plaučių randėjimą, o kartu ir dusulį.
52-ejų Mette Marit dabar kasdieniniame gyvenime naudoja deguonies aparatą, kuris šiek tiek palengvina jos būklę, sakė kronprincas.
„Tačiau, žinoma, kad tai nėra visiškai tenkinantis sprendimas“, – kalbėjo jis. Gruodžio pabaigoje rūmai pareiškė, kad Mettei Marit netolimoje ateityje gali prireikti plaučių transplantacijos.
Praėjusiais mėnesiais Mette Marit sulaukė didelio žiniasklaidos dėmesio dėl savo 28 metų sūnaus Mariuso Borgo Hoiby, gimusio iš santykių prieš santuoką su sosto įpėdiniu ir apkaltinto keturių moterų išžaginimu. Nuosprendis jam turėtų būti skelbiamas birželio viduryje.
Be to, kronprincesė patiria spaudimą dėl ilgametės draugystės su dabar jau mirusiu JAV seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey‘iu Epsteinu. Sausio pabaigoje paskelbtuose bylos dokumentuose ne kartą minimas jos vardas.
