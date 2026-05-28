Dėl sunkios muzikanto diagnozės atšaukiamas populiarios grupės koncertas

2026 m. gegužės 28 d. 12:19
Lrytas.lt
Gerbėjus sukrėtė netikėta žinia – britų roko duetas „Seafret“ paskelbė atšaukiantis likusius suplanuoto turo koncertus.
Apie tai grupė pranešė gegužės 26-ąją socialiniuose tinkluose.
Grupė, kurią sudaro Jackas Sedmanas ir Harry Draperis, vos prieš kelias dienas pradėjo naują koncertinį turą, skirtą pristatyti kovą pasirodžiusį albumą „Fear of Emotion“.
Muzikantai spėjo surengti keturis pasirodymus Jungtinėje Karalystėje – gegužės 21, 22, 23 ir 25 dienomis, tačiau gerbėjus pasiekė skaudi žinia.

H. Draperis atskleidė, kad neseniai išgirdo sunkią diagnozę.
„Labai atsiprašau, kad tenka tai padaryti, tačiau esu priverstas atšaukti likusią turo dalį. Būsiu visiškai atviras – man labai sunku. Neseniai man diagnozuota akių liga, dėl kurios, deja, ilgainiui galiu apakti“, – jautriai rašė jis.
Pasak organizacijos „Foundation Fighting Blindness“, Stargardto liga – reta genetinė akių liga, sukelianti tinklainės pažeidimus ir regėjimo silpnėjimą. Dažniausiai ji yra paveldima.
H. Draperis prisipažino, kad pastarosiomis dienomis jam jau buvo sunku koncertuoti.
„Man vis dar labai sunku visa tai suvokti. Pastaruosius vakarus scenoje beveik nemačiau. Tiesiog man reikia šiek tiek laiko susitaikyti su tuo, kas vyksta“, – atviravo atlikėjas.
Vis dėlto muzikantas pabrėžė neketinantis atsisakyti muzikos.
„Neleisiu, kad tai mane sustabdytų, tačiau dabar man reikia truputį laiko“, – pridūrė jis.
Instagrame grupė taip pat pateikė informaciją apie bilietų grąžinimą ir išreiškė viltį ateityje surengti atidėtus koncertus.
