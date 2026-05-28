Užgeso serialo „Emily in Paris“ žvaigždės gyvybė

Liūdną žinią apie netektį patvirtino jo dukros, pranešime, kurį citavo Prancūzijos televizijos kanalas TF1.
„Su giliu liūdesiu pranešame apie P. Deny mirtį. Jis mirė šį pirmadienį po staigiai progresavusios ir sunkios ALS ligos formos“, – dalijosi artimieji.
Naujausi aktoriaus vaidmenys buvo prancūzų serialuose „Camping Paradis“ ir „Le Fil d’Ariane“, taip pat jis pasirodė trijuose serialo „Emily in Paris“ epizoduose.
M. Metlovaitė – apie nerealius žvaigždžių įnorius, apkalbas ir meilę
Trečiajame ir ketvirtajame sezonuose aktorius įkūnijo Louis de Léoną – Nicolaso tėvą ir kompanijos JVMA vadovą.
Aktorė Sylvie Vartan gegužės 26-ąją pasidalijo jautriu atsisveikinimu socialiniame tinkle „Instagram“.
Susiję straipsniai
„Su juo scenoje išgyvenome daug gražių akimirkų „Isabelle Mergault“ spektaklyje. Jis buvo dosnus aktorius, jautrus ir labai šmaikštus žmogus. Mano mintys šiuo sunkiu metu yra su jo šeima ir artimaisiais“, – rašė ji.
P. Deny aktoriaus karjerą pradėjo dar devintajame dešimtmetyje. Didžiausio pripažinimo sulaukė vaidindamas populiariuose prancūzų televizijos serialuose „Sous Le Soleil“, „Une femme d'honneur“ ir „Cinq soeurs“.
Dar prieš pasirodydamas seriale „Emily in Paris“, jis vaidino daugiau nei 300-yje prancūziškos muilo operos „Demain Nous Appartient“ serijų.