ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Žinomai aktorei diagnozuotas vėžys: dėl vieno dalyko gydytojai neslepia nerimo

2026 m. gegužės 28 d. 18:18
Lrytas.lt
Prieš kurį laiką buvusi serialo „Coronation Street“ žvaigždė, aktorė Beverley Callard (69 m.) pranešė liūdną žinią – moteriai diagnozuotas vėžys, dėl kurio bus taikomas intensyvus gydymas – radioterapija.
Daugiau nuotraukų (1)
Dabar aktorė pasidalijo naujausia informacija apie savo sveikatos būklę, skelbė digitalspy.com.
Dar sausį B. Callard buvo diagnozuotas krūties vėžys. Kovą moteris pasakojo, kad jai buvo atlikta operacija, kurios metu pašalinti trys limfmazgiai.
Aktorė atskleidė, kad netrukus bus pradėtas gydymas radioterapija, tačiau gydytojai mano, kad ją reikėjo pradėti gerokai anksčiau.

M. Metlovaitė – apie nerealius žvaigždžių įnorius, apkalbas ir meilę

„Na, šiandien <...> nuvykau į ligoninę, visi ten atrodė labai malonūs, žinoma, jie man nauji.
Jie (gydytojai – aut.past.) šiek tiek nerimauja, nes mano, kad radioterapiją turėjau pradėti anksčiau.
Susiję straipsniai
„Eurovizijos“ nugalėtojui – rimti nemalonumai

„Eurovizijos“ nugalėtojui – rimti nemalonumai

„Euroviziją“ laimėjusi bulgarė Dara įsivėlė į skandalą: rėmė karą Ukrainoje?

„Euroviziją“ laimėjusi bulgarė Dara įsivėlė į skandalą: rėmė karą Ukrainoje?

Norvegijos kronprincas neslepia nerimo dėl žmonos: „Jos būklė pastaruoju metu pastebimai pablogėjo“

Norvegijos kronprincas neslepia nerimo dėl žmonos: „Jos būklė pastaruoju metu pastebimai pablogėjo“

Kadangi persikėlėme gyventi kitur, užtruko, kol mano medicininiai įrašai atkeliavo iš Anglijos į Airiją ir t. t., bet dabar jie jau gauti.
Ketvirtadienio rytą turiu grįžti susitikti su daugiau gydytojų ir medicinos specialistų, tada jie galės pradėti gydymą. Taigi viskas praėjo gera“, – savo „Instagram“ paskyroje pasakojo B. Callard.
VėžysLigaSveikata
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.