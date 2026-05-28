Žinomai aktorei diagnozuotas vėžys: dėl vieno dalyko gydytojai neslepia nerimo

Dabar aktorė pasidalijo naujausia informacija apie savo sveikatos būklę, skelbė digitalspy.com.
Dar sausį B. Callard buvo diagnozuotas krūties vėžys. Kovą moteris pasakojo, kad jai buvo atlikta operacija, kurios metu pašalinti trys limfmazgiai.
Aktorė atskleidė, kad netrukus bus pradėtas gydymas radioterapija, tačiau gydytojai mano, kad ją reikėjo pradėti gerokai anksčiau.
M. Metlovaitė – apie nerealius žvaigždžių įnorius, apkalbas ir meilę
„Na, šiandien <...> nuvykau į ligoninę, visi ten atrodė labai malonūs, žinoma, jie man nauji.
Jie (gydytojai – aut.past.) šiek tiek nerimauja, nes mano, kad radioterapiją turėjau pradėti anksčiau.
Susiję straipsniai
Kadangi persikėlėme gyventi kitur, užtruko, kol mano medicininiai įrašai atkeliavo iš Anglijos į Airiją ir t. t., bet dabar jie jau gauti.
Ketvirtadienio rytą turiu grįžti susitikti su daugiau gydytojų ir medicinos specialistų, tada jie galės pradėti gydymą. Taigi viskas praėjo gera“, – savo „Instagram“ paskyroje pasakojo B. Callard.