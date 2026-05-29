Buvusi Danijos karalienė Margrethe išrašyta iš ligoninės

Karališkieji rūmai savo pranešime nurodė, kad apie vidurdienį ji „buvo išleista iš ligoninės ir grįžo namo į Fredensborgo rūmus“.
Pranešime taip pat teigiama, kad buvusioji monarchė, prieš dvejus metus atsisakiusi sosto, „jaučiasi gerai“.
86-metė Margrethe į ligoninę buvo paguldyta pirmadienį, o tyrimai parodė, kad po kritimo „klubų srityje susikaupė didelis kiekis kraujo“.
A. Martinėnas-Vudis – apie gyvenimą Ispanijoje ir numestus beveik 30 kg
Buvusioji karalienė didžiąją savo gyvenimo dalį buvo užkietėjusi rūkorė, o atsisakiusi sosto tebėra populiari tarp danų, mat savo valdymo laikotarpiu subtiliai stengėsi modernizuoti monarchiją.
Tačiau pastaraisiais metais ji patiria daugybę sveikatos problemų, o šį mėnesį kelias dienas praleido ligoninėje, kur jai buvo atlikta angioplastikos procedūra.
Susiję straipsniai
Britų monarchiją temdo tamsūs laikai? Princas Williamas ketina sulaužyti tūkstantmetę karališką tradiciją
Princas Harry sureagavo į skandalingus D. Trumpo žodžius: „Aš ten tarnavau. Ir ten praradau draugus“
Ji ilgą laiką tvirtino, kad niekada neatsisakys sosto, tačiau po 2023 m. atliktos didelės nugaros operacijos savo nuomonę pakeitė.
2024 m. sausį Margrethe sostą perdavė savo vyriausiajam sūnui Frederikui, kuris tapo karaliumi, o jo žmona Marija – karaliene.
Kaip teigiama pranešime, Margrethe „turi ir toliau niekur neskubėti“, tačiau kol kas nė vienas iš numatytų jos susitikimų atšauktas nebuvo.
Danijos karalienė Margrethe IILigoninėprocedūra
Rodyti daugiau žymių