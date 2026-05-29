Dėl sąmokslo surengti išpuolį Taylor Swift koncerte į kalėjimą 15 metų siunčiamas islamistas

Jis taip pat pripažintas kaltu dėl teroristinės kuopelės sukūrimo, o tai buvo įvertinta skiriant bausmę.
Pagrindinis kaltinamasis, kuris pagal Austrijos privatumo įstatymus įvardijamas tik kaip Beranas A., yra austras, turintis makedoniškų šaknų.
Jis prisipažino planavęs 2024 m. rugpjūtį įvykdyti išpuolį Vienos Ernsto Happelio stadione, kuriame JAV popmuzikos megažvaigždė turėjo surengti tris savo gastrolių „Eras“ koncertus.
Remiantis kaltinamuoju aktu, kaltinamojo taikinys buvo ne pati atlikėja, o jos gerbėjai stadiono apylinkėse.
Organizatorius dėl atsargumo atšaukė šiuos tris planuotus koncertus, kurie, kaip manoma, turėjo pritraukti beveik 200 tūkst. dalyvių.
Kaltinamasis pareiškė apgailestaujantis
Trumpoje baigiamojoje kalboje pagrindinis kaltinamasis pareiškė apgailestaujantis.
„Tik norėčiau pasakyti, kad apgailestauju“, – teigė jis.
To paties amžiaus bendraatsakovis savo ruožtu nurodė esąs beveik dėkingas už laiką, kurį iki šiol praleido kalėjime, nes tai suteikė jam galimybę pakeisti savo gyvenimą. Jis paprašė teismo suteikti jam antrą šansą.
Prokurorai sako, kad pagrindinis kaltinamasis ketino surengti džihadistų įkvėptas T. Swift gerbėjų žudynes, naudodamas peilius ir bombą.
Jis buvo sulaikytas likus dienai iki pirmojo koncerto, gavus užsienio žvalgybos tarnybos pranešimą.
T. Swift vadina 2024 m. įvykius pribloškiančiais
T. Swift vėliau pavadino šiuos įvykius pribloškiančiais ir atskleidė, kad jie sukėlė jai „naują baimės jausmą“.
Po sulaikymų ir koncertų atšaukimo T. Swift dvi savaites buvo atsitvėrusi tylos siena ir per tą laikotarpį Londone surengė penkis išparduotus pasirodymus.
Tada ji tinkle „Instagram“ parašė, kad dėl atsargumo iš pradžių norėjo tylėti, kol įvyks Londone suplanuoti koncertai.
Prokurorai mini planus surengti išpuolį Mekoje
Prokurorai tame pačiame teismo procese pareiškė kaltinimus pagrindiniam kaltinamajam ir antram 21-erių vyrui dėl įvairių su terorizmu susijusių nusikaltimų, įskaitant teroristinės kuopelės sukūrimą.
Teismas taip pat nustatė, kad abu vyrai palaikė dar vieną islamistą, kuris 2024 m. Mekoje per išpuolį panaudojant peilį sužeidė Saudo Arabijos saugumo pajėgų narius. Teismas įvertino tai kaip bendrininkavimą ir kurstymą, susijusį su pasikėsinimu nužudyti, ir kaltinamajam buvo skirta 12 metų laisvės atėmimo bausmė.
Prokurorai sakė, kad pradinis kuopelės tikslas buvo išprovokuoti musulmonų sukilimą, ir kartu nurodė, jog grupelė iš pradžių pasirinko taikinius Mekoje, Dubajuje ir Stambule. Tačiau pagrindinis kaltinamasis galiausiai taikiniu pasirinko T. Swift koncertą.
Kaltinamasis neigė bet kokias sąsajas su bandymu surengti išpuolį Mekoje.