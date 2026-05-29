Mirė garsus radijo laidų vedėjas

2026 m. gegužės 29 d. 14:21
Eidamas 65-uosius metus mirė sodininkas, laidų vedėjas Matthew Biggsas.
Praėjusią savaitę jis paskutinį kartą pasirodė „BBC Radio 4“ laidoje „Gardeners’ Question Time“, kurios neatsiejama dalimi buvo nuo 1994-ųjų.
M. Biggso televizinis debiutas įvyko „Channel 4“ laidoje „Sodo klubas“, po kurios jis režisavo ilgus metus rodytą ITV projektą „Žolės šaknys“
Per savo karjerą M. Biggsas parašė ir prisidėjo prie daugiau nei dvidešimties knygų. Pastaroji 2025 m. buvo įvertinta prestižiniu „Award of Excellence“ apdovanojimu.

Jis taip pat nuolat bendradarbiavo su sodininkystės leidiniais, skaitė paskaitas Jungtinėje Karalystėje ir už jos ribų, savanoriavo bei dirbo RHS parodų teisėju.
Prieš šešerius metus M. Biggsui buvo diagnozuotas žarnyno vėžys, tačiau net ir gydymo metu jis liko aktyvus sodininkystės bendruomenėje.
Jis taip pat vedė tinklalaidę „Sodininkystė su vėžiu“, kurioje atvirai dalijosi savo patirtimi ir pasakojo, kaip augalai bei sodininkystė tapo paguodos ir stiprybės šaltiniu.
Po žinios apie jo mirtį socialiniuose tinkluose pasipylė jautrūs atsisveikinimo žodžiai. Sodininkystės paramos organizacija pranešė esanti „giliai nuliūdinta“ ir pavadino vyrą mylimu sodininkystės pasaulio žmogumi bei ištikimu draugu.
