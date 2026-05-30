Internautai neteko žado: amerikiečių „YouTube“ žvaigždė staiga prabilo lietuviškai

Lietuviškų šaknų turintis Brandonas Williamas savo „Instagram“ paskyroje paviešino vaizdo įrašą su mama, su kuria jiedu gamino šaltibarščius.
B. Williamas yra populiarus turinio kūrėjas, savo „YouTube“ kanale turintis daugiau nei 2,5 mln. prenumeratorių.
Panašu, kad JAV gyvenantis vyras nepamiršo savo kilmės – vaizdo įraše jis prakalbo lietuviškai.
Gamindami šaltibarščius jiedu kalbėjosi lietuvių kalba, su keliais angliškais intarpais.
„Lietuviškai, mama“, – taip Brandonas kreipėsi į mamą, kuri vaizdo įrašą norėjo pradėti kalbėdama angliškai.
Po įrašu pasipylė lietuvių komentarai – ne vienas gyrė Brandono mamą ir džiaugėsi, kad jiedu nepamiršo gimtosios kalbos.
„Kokia graži mama“, – gyrė vienas internautas.
„Su pienu, tai gal nuo Suvalkijos kilimo? Aš krienų dar dedu, draugė neįsivaizduoja be tarkuotų ridikėlių, taip, kad kiekvienas pagal save. Skanaus!“, – komentavo kita.
„Super, daugiau lietuviško turinio! Skanaus!“, – rašė dar viena.
„Nu koks smagus video! Labai jūs čia faini abu su mama! O šaltibarščius taip ir norisi ragauti! Jėga!“, – pridūrė kita.
„Malonu matyti ir girdėti, filmuok dažniau lietuviškai, tautieti. Niekada nepamiršk savo šaknų“, – komentavo dar vienas internautas.
