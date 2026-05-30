Jubiliejų atšventusios K. Orbakaitės gerbėjai negali atsistebėti: sako, kad amžius neatitinka realybės

Dažnai gyvenimo akimirkomis socialiniuose tinkluose besidalinanti estrados primadonos Alos Pugačiovos dukra ir šį kartą publikavo dar nematytus kadrus.
Svarbią dieną Kristina pasitiko artimiausiųjų žmonių apsuptyje.
Žvakutes ant torto ji pūtė ne kur kitur, o saulėtoje Santa Barbaroje, Jungtinėse Amerikos Valstijose.
M. Metlovaitė – apie nerealius žvaigždžių įnorius, apkalbas ir meilę
Tačiau labiausiai gerbėjams į akis krito gimimo dieną paviešinti naujausi jos kadrai.
Su kaubojiška skrybėle pozavusi K. Orbakaitė nustebino ne vieną sekėją, mat jie negalėjo patikėti, jog dainininkei – 55 metai.
Komentarų skiltyje buvo pasipylę komplimentai, o žmonės rašė, kad kasmet žinoma moteris atrodo vis jauniau.
Primename, kad Lietuvoje K. Orbakaitė vertinama įvairiai. Nors jos mama A. Pugačiova aiškiai pasisakė prieš Ukrainoje Rusijos pradėtą karą, jos dukra nusprendė šios temos viešai neplėtoti.
