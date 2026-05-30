Po skandalų – bręstantys pokyčiai? Ekspertas prakalbo apie galimus princo Harry ir Meghan Markle planus

Pasak karališkosios šeimos eksperto Duncano Larcombe’o, Meghan ir princas Harry galimai planuoja sugrįžti į Jungtinės Karalystės karališkąją šeimą ir jau dabar imasi veiksmų, kad įrodytų savo vertę, skelbė ok.co.uk.
Šią savaitę minėdama 8-ąsias vestuvių metines ir galimai laukdama lemtingos kelionės į Jungtinę Karalystę, Sasekso hercogienė esą nori susigrąžinti tą laimę ir optimizmą, kuris kadaise lydėjo ją ir jos vyrą.
„Jų vestuvės buvo kupinos pozityvumo, ir neabejotinai metinės jiems tai primena.
Kai jie susituokė, nebuvo jokio negatyvumo, o daugelis Meghan laikė gaivaus oro gūsiu. Meghan norėtų grįžti į tuos laikus, kai Harry buvo itin populiarus visuomenės apklausose ir oficialiai laikomas mylimiausiu karališkosios šeimos nariu po velionės karalienės“, – sako karališkosios šeimos ekspertas.
Iš tiesų, pasirodė spėlionių, kad princas Harry ir Meghan gali atvykti į Jungtinę Karalystę su savo vaikais – 7-erių Archie ir 4-erių Lilibet.
„Labai tikėtina, kad šią vasarą gali atvykti visa jų šeima. Manau, Meghan tikriausiai nori, kad jos vaikai susipažintų su pusbroliais, dėdėmis ir tetomis“, – sakė ekspertas.
Nuo tada, kai atsisakė karališkųjų pareigų ir persikėlė gyventi į Kaliforniją, princas Harry kelis kartus vienas lankėsi Jungtinėje Karalystėje, tačiau pranešama, kad Meghan ten nesilankė nuo karalienės Elžbietos II laidotuvių 2022 m. rugsėjį.
„Jie nustojo pulti karališkąją šeimą ir daugeliu atžvilgių dabar elgiasi kaip jos nariai, kaip matėme jų vizito Australijoje metu.
Atrodo, kad tai nauja pradžia. Jie elgiasi taip, kaip būtų elgęsi, jei apskritai nebūtų palikę karališkosios šeimos. Nebėra pykčio ir kartėlio“, – pastebėjo D. Larcombe’as.
Dar viena pozityvi žinia Meghan – neseniai atlikta „YouGov“ apklausa parodė, kad jos populiarumas tarp britų šiek tiek išaugo. Vis dėlto tai dar labai toli nuo milžiniško visuomenės palaikymo, kurį ji ir Harry sulaukė po vestuvių Vindzoro pilyje 2018 m. gegužės 19 d.
Duncanas mano, kad dabar tiek Harry, tiek Meghan sieks išvengti tolimesnių skandalų – ypač po kontroversiškų Harry 2023 m. memuarų „Spare“, kurie sukėlė pasaulinį atgarsį dėl itin asmeniškų detalių atskleidimo apie karališkąją šeimą.