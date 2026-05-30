Skaudi netektis: mirė „Žvaigždžių karų“ legenda

M. Lucas buvo pelniusi „Oskarą“ už originalaus 1977 m. filmo „Žvaigždžių karai“ montažą.
Apie žinomos moters netektį pranešė jos šeimos advokatė.
Skelbiama, kad Marcia mirė trečiadienį nuo metastazavusio vėžio.
Pasak advokatės, M. Lucas mirė Rancho Mirage mieste, Kalifornijoje, apsupta artimųjų.
Marcia geriausiai buvo žinoma dėl savo indėlio montuojant filmus „Žvaigždžių karai“ ir „Džedajaus sugrįžimas“, taip pat kitus tuometinio vyro George'o Lucaso filmus: „THX 1138“ ir „Amerikietiški grafičiai“.
Ji taip pat priklausė režisieriaus Martino Scorsese 8-ojo dešimtmečio filmų montažo komandai, dirbusiai prie filmų „Taxi Driver“, „Alice Doesn't Live Here Anymore“ ir „New York, New York“.
M. Lucas indėlis dažnai likdavo paraštėse, tačiau būtent ji įtikino savo vyrą George'ą, kad Obi-Wan Kenobi, kurį vaidino Alecas Guinnessas, turėtų žūti dvikovoje šviesos kardais su Darthu Vaderiu ir vėliau tapti dvasiniu Mark Hamill vaidinamo Luke'o Skywalkerio vedliu.
Taip pat jai teko sudėlioti ir įprasminti pirminę filmuotą medžiagą, kuri mažiau talentingose rankose galėjo virsti tikru chaosu.
„Tai buvo nepaprastai sudėtinga. Turėjome apie 40 tūkst. pėdų dialogų medžiagos, kurioje pilotai kalba apie vieną ar kitą dalyką.
Ji turėjo visa tai peržiūrėti ir atrinkti, o kartu sudėlioti ir visas kovos scenas“, – po filmo pasirodymo žurnalui „Rolling Stone“ yra kalbėjęs G. Lucas.
Po skyrybų su G. Lucas'u ji nuo 1983 iki 1993 metų buvo ištekėjusi už Tomo Rodrigueso, kuris dirbo gamybos vadovu „Skywalker Ranch“ studijų komplekse.
