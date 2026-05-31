Aktorės Jamie Lee Curtis šeimoje – sukrečianti netektis

Apie tai J. L. Curtis pranešė šeštadienį, savo „Instagram“ paskyroje.
Žinoma moteris pasidalijo nespalvota sesers nuotrauka.
Kol kas mirties priežastis neatskleidžiama.
„<...> Ji mirė šį rytą savo namuose. Gamtoje. Ramybėje.
Ji buvo mano pirmoji draugė ir viso gyvenimo palydovė. Ji buvo stulbinamai graži ir talentinga aktorė. Ji puikiai žaisdavo kortomis, <...>, mylėjo savo šeimą, gamtą, muziką, naudotų daiktų parduotuves, keliones, „Facebook“ ir „Pokémon Go“.
Ji didžiavosi savo daniškomis šaknimis ir vengrų-žydų kilme bei buvo ištikima Amerikos patriotė.
Ji bus prisimenama dėl savo dosnios meilės, tvirtos nuomonės, nesibaigiančio smalsumo, išskirtinio stiliaus ir savo Kalėdinių migdolinių pusmėnulio sausainių. <...>“, – rašė velionės sesuo.
Kelly, kaip ir jos sesuo, dirbo pramogų industrijoje. Ji pasirodė 1958 m. filme „The Vikings“, o vėliau kartu su Jamie filmavosi „Trading Places“ (1983).
Aktorė pasirodė keliuose televizijos serialuose 9-ajame ir 10-ajame dešimtmečiuose, įskaitant „The Equalizer“ (1986), „Silk Stalkings“ (1992), „Star Trek: Deep Space Nine“ (1993) ir „The Sentinel“ (1996).
Kelly taip pat buvo Jamie asistentė filmuose „Freaky Friday“ (2003), „Christmas With the Kranks“ (2004) ir „You Again“ (2010).
Pastaraisiais metais ji režisavo du dokumentinius filmus, įskaitant 2018 m. „Marby Jets Are Go“, kuriame pasakojama apie Australijos vidurinės mokyklos lengvosios atletikos komandos pakilimus ir nuosmukius. Taip pat ji režisavo filmą „Curling in Stanley“, kuris pasirodė 2019 m.