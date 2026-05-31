Paaiškėjo skandalinga detalė apie Brooklyno Beckhamo vestuves: su tuo susijęs jo tėvas

Kaip skelbė „The Mirror“, Victorios (51 m.) ir Davido (50 m.) Beckhamų sūnus per savo vestuves su mylimąja Nicola Peltz (31 m.) susidūrė su itin nemalonia situacija, apie kurią iki šiol niekas nekalbėjo – dabar apie tai esą prakalbo ceremonijoje dalyvavę svečiai.
Pirmasis smūgis Brooklynui buvo jo mamos poelgis per vestuves – jaunikis tvirtino, kad ji perėmė pirmąjį šokį su žmona Nicola ir taip pažemino visų akivaizdoje.
Dabar paaiškėjo, kad dar vienas pažeminimas buvo susijęs su Brooklyno tėvu Davidu.
Pasak „The Cut“, ceremonijos metu Brooklynas kelis kartus buvo pavadintas savo tėvo vardu – net ir tada, kai su aktore žmona keitėsi santuokos įžadais.
Vienas svečias teigė, kad ceremoniją vedęs rabinas šiuo intymiu momentu Brooklyną pavadino Davidu.
Šaltinis pridūrė, kad rabinas buvo sutrikęs, „mikčiojo ir atsiprašė“, paaiškindamas, jog yra didelis futbolo gerbėjas.
Visgi iki ceremonijos pabaigos jis šią klaidą pakartojo ir dar kartą.
Vieno liudininko teigimu, vestuvių svečius prajuokino ši situacija, tačiau tuo pačiu buvo nejauku.
