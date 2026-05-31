Princo Williamo ir Catherine Middleton šeimoje – nesutarimai: paaiškėjo, kas nutiko

Remiantis leidiniu „Woman&Home“, princo Williamo (43 m.) ir Catherine Middleton (44 m.) vaikai paveldėjo visiškai skirtingus tėvų pomėgius, o tai namuose įžiebė linksmus sportinius nesutarimus.
Futbolo aistros: sosto įpėdinio ir princesės Charlotte kova
Nėra paslaptis, kad princas Williamas yra užkietėjęs futbolo mėgėjas ir ištikimas „Aston Villa“ komandos sirgalius. Šią tėvo aistrą jau seniai perėmė ir vyresnysis jo įpėdinis – princas George'as.
Tėvas su sūnumi dažnai kartu lankosi stadionuose, kur aktyviai palaiko savo mėgstamą klubą.
„Tikiuosi, kad laikui bėgant jie visi susiras savo komandas. Ne visi jie turi būti „Villos“ sirgaliai.
Stengiuosi nebūti šališkas, bet, akivaizdu, jie mato, kaip man tai patinka, ir žiūri rungtynes kartu su manimi“, – anksčiau yra pasakojęs sosto įpėdinis.
Tačiau neseniai paaiškėjo, kad princesė Charlotte visiškai nesidalija tėvo ir brolio meile šiam klubui.
Sekdama savo motinos Keitės Midlton pavyzdžiu, mergaitė pasirinko kitą pusę ir pradėjo aistringai sirgti už Londono „Chelsea“ komandą. Apie šį netikėtą „konfliktą“ pats Viljamas su šypsena papasakojo savo vizito Kornvalyje metu.
„Mano dukra mėgsta „Chelsea“, – susirinkusiems atvirai prisipažino Britanijos sosto įpėdinis.
Jaunėlis princas Louis'as rado savo diplomatinį sprendimą
Kol vyresnieji vaikai dalijasi simpatijas konkretiems klubams, ramiausiu šeimos nariu futbolo atžvilgiu pasirodė esąs jaunasis princas Louis'as.
Princas Williamas juokaudamas prisipažino, kad jo jauniausias sūnus dabar vienu metu serga net už penkias skirtingas komandas ir tame nemato absoliučiai jokios problemos – taip išvengdamas būtinybės rinktis vieną pusę šeimos sportiniuose debatuose.
