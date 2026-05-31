Slapta susituokė Dua Lipa ir Callumas Turneris

Vestuvių šventė įvyko Londono „Old Marylebone Town Hall“ rūmuose.
Kaip skelbė „The Daily Mail“ ir „The Sun“, porą šią ypatingą dieną lydėjo nedidelis būrys artimųjų.
Pasak „Vogue“, atlikėja vilkėjo „Schiaparelli Couture“ suknelę, sukurtą dizainerio Danielio Roseberry.
Įvaizdį ji papildė derančiomis pirštinėmis, „Christian Louboutin“ bateliais ir įspūdinga balta „Stephen Jones“ skrybėle.
Ji ėjo susikibusi rankomis su C. Turneriu, kuris vilkėjo tamsiai mėlyną kostiumą ir ryšėjo kaklaraištį.
Nei Dua Lipos, nei C. Turnerio atstovai gegužės 31 d. iš karto neatsakė į žurnalo „People“ prašymą pakomentuoti šią žinią, tačiau apie įvykusią šventę išdavė fotografų užfiksuoti kadrai.
Pirmieji gandai apie poros romaną pasirodė 2024 m. sausį, kai jie kartu dalyvavo serialo „Masters of the Air“ vakarėlyje Londone. Tų pačių metų liepą jie oficialiai paviešino savo santykius „Instagram“.
2025 m. interviu britų „Vogue“ atlikėja pasakojo, kad po sužadėtuvių jai atsivėrė visiškai naujas pasaulis. Ji prisipažino, kad niekada nebuvo žmogus, daug galvojantis apie vestuves ar svajojantis, kokia nuotaka norėtų būti.
„Niekada iš tikrųjų nesupratau, kokią svarbą tai turi. Sprendimas pasenti kartu, kurti bendrą gyvenimą ir, nežinau, būti geriausiais draugais amžinai – tai tikrai ypatingas jausmas“, – kalbėjo ji.
Dua Lipa taip pat pridūrė, kad ateityje norėtų susilaukti vaikų su savo dabartiniu vyru.