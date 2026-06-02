Dua Lipos vestuvinis „Schiaparelli“ kostiumėlis sukėlė diskusijas: gerbėjai pastebėjo neįprastą detalę

Atlikėja savo ypatingą dieną atrodė įspūdingai – ji vilkėjo prigludusį baltą sijono ir švarko derinį, kurį papildė balti „Christian Louboutin“ aukštakulniai bei prabangi „Bulgari“ gyvatės formos kaklo puošmena.
Tačiau dalis gerbėjų dėmesį atkreipė į vieną neįprastą aprangos detalę.
Internautai svarstė, kad po švarku matomos klubų formą išryškinančios kūno spalvos pagalvėlės pasislinko ir pasimatė visose nuotraukose.
Vis dėlto tokia interpretacija nebūtinai reiškia dizaino klaidą. „Schiaparelli“ garsėja drąsiais sprendimais, eksperimentais su siluetais bei apatinio trikotažo elementų integravimu į viršutinius drabužius, todėl tikėtina, kad tai buvo sąmoningas kūrybinis sprendimas.
Nepaisant to, socialiniuose tinkluose netrūko komentarų. Vieni gerbėjai teigė, kad matomos pagalvėlės gadino nepriekaištingą įvaizdį.
„Man labai patinka šis įvaizdis ir tai, kaip jis atspindi pačią Duą, tačiau matomos pagalvėlės tiesiog neleidžia to sakyti“, – rašė vienas vartotojas.
Kiti svarstė, ar tai buvo dizaino dalis, o dar kiti tikino, kad būtent ši detalė trukdė kostiumėliui tapti tobulu.
Vis dėlto netrūko ir atlikėją gynusių balsų. Gerbėjai pabrėžė, kad vestuvių dieną svarbiausia ne idealiai atrodanti nuotrauka, o pačių jaunavedžių laimė.
„Žmonės mato laimingą ir įsimylėjusią Duą Lipą, o diskutuoja apie jos klubų liniją“, – stebėjosi vienas komentatorius.
Pora susituokė garsiojoje Marylebone rotušėje Londone. Ceremonijoje dalyvavo vos aštuoni artimiausi šeimos nariai ir draugai. Tai buvo pirmoji vestuvių šventės dalis prieš šį savaitgalį Sicilijoje vyksiančias tris dienas truksiančias iškilmes.
Nepaisant internetinių diskusijų apie nuotakos aprangą, šaltinių teigimu, Dua Lipos įvaizdis sujaudino jaunikį iki ašarų.
Pasak artimųjų aplinkos žmonių, C. Turneris, pamatęs prie altoriaus žengiančią mylimąją, neslėpė emocijų.
„Jis buvo susigraudinęs ir net drebėjo“, – teigė šaltinis.
Ceremoniją stebėjo atlikėjos tėvai Dukagjinas ir Anesa Lipa, sesuo Rina bei brolis Gjinas.
Po santuokos jaunavedžiai išvyko paprastu juodu Londono taksi automobiliu ir ramiai vakarieniavo artimųjų rate.
„Dua ir Callumas apsikeitė įžadais artimiausių šeimos narių ir draugų apsuptyje. Vakare jie surengė jaukią vakarienę. Viskas buvo elegantiška, paprasta ir būtent taip, kaip jie norėjo“, – laikraščiui „The Sun“ pasakojo šaltinis.
Mados ekspertų dėmesį patraukė ir akivaizdžios nuorodos į legendinę Bianca Jagger vestuvinę aprangą.
Dua Lipa vilkėjo pagal individualų užsakymą pasiūtą „Schiaparelli“ kostiumėlį, baltas pirštines, plačiabrylę baltą skrybėlę, kurią sukūrė garsus skrybėlių dizaineris Stephenas Jonesas bei prabangius papuošalus.
Atlikėja rankose laikė geltonų gėlių puokštę, o jos įvaizdis priminė septintojo dešimtmečio pabaigos ir aštuntojo dešimtmečio pradžios Holivudo ikoną.
Panašų stilių 1971 metais savo vestuvėms su Micku Jaggeriu buvo pasirinkusi Bianca Jagger. Tuomet ji vilkėjo baltą „Yves Saint Laurent“ eilutę, o įvaizdį papildė įspūdinga plačiabrylė skrybėlė.