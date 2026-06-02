JAV kino rinka šokiruota: milijonus renka ne tie, iš kurių buvo tikėtasi

Filmai „Backrooms“ ir „Obsession“ šiandien ne tik dominuoja kino teatruose, bet ir verčia studijas iš naujo permąstyti, kur ieškoti ateities režisierių.
Vos 26-erių režisieriaus Curry Barkerio siaubo filmas „Obsession“, kino teatruose pasirodęs gegužės viduryje, tapo tikru fenomenu. Maždaug 750 tūkst. JAV dolerių kainavusi juosta jau surinko beveik 150 mln. dolerių – rezultatą, kurį kino industrija vadina išskirtiniu.
Ne mažesnio dėmesio sulaukė ir „Backrooms“. Filmą sukūrė vos 20-metis Kane’as Parsonsas, šį projektą daugelį metų vystęs ne kino studijoje, o savo „YouTube“ kanale.
Nors šio filmo biudžetas buvo solidesnis – apie 10 mln. dolerių – ir prie jo prisijungė žinomi aktoriai, tarp jų Chiwetelis Ejioforas, Renate Reinsve bei Markas Duplassas, tikrą nuostabą sukėlė ne kūrėjų komanda, o rezultatai.
Pirmąjį rodymo savaitgalį „Backrooms“ tapo žiūrimiausiu filmu Šiaurės Amerikoje – uždirbo apie 80 mln. dolerių, o visame pasaulyje – daugiau nei 120 mln. Didelę dalį bilietų pardavimų lėmė Z kartos auditorija.
Studija A24 paskelbė, kad Kane’as Parsonsas tapo jauniausiu režisieriumi Holivudo istorijoje, kurio filmas debiutavo pirmoje savaitgalio pajamų vietoje.
Tuo metu „Obsession“ savaitgalio pajamų lentelėje užėmė antrą vietą, o savaitę anksčiau pasirodęs „Star Wars: The Mandalorian and Grogu“ smuktelėjo į trečiąją.
Kino industrijos ekspertai sako, kad šie rezultatai siunčia aiškią žinutę – jauni žmonės vis dar eina į kino teatrus, tačiau jiems svarbu matyti kūrėjus, su kuriais jaučia ryšį.
Būtent todėl Holivudas vis aktyviau žvalgosi ne į tradicines kino mokyklas, o į interneto platformas.
Aktorius Markas Duplassas, vaidinęs filme „Backrooms“, socialiniuose tinkluose teigė, kad ši tendencija gali tapti nauju impulsu visai kino industrijai.
„Matome kūrėjus, kurie metų metus kuria internete, augina auditoriją ir tik tada pereina į didįjį kiną. Dabar tie, kurie priima sprendimus ir kontroliuoja biudžetus, mato, kokį rezultatą tai gali duoti“, – sakė jis.
Apie tokį pokytį kino pasaulyje kalba ne vienas industrijos atstovas.
Scenaristas Zackas Stentzas šį reiškinį pavadino tikru kultūriniu lūžiu, lygindamas jį su MTV režisierių proveržiu devintajame dešimtmetyje ar nepriklausomo kino banga devyniasdešimtaisiais.
Tuo metu „The Hollywood Reporter“ apžvalgininkas Stevenas Zeitchikas pastebi, kad šie filmai rodo kur kas didesnį pokytį – platformos, tokios kaip „YouTube“, šiandien ne tik padeda atrasti talentus, bet ir suteikia kūrėjams auditoriją, finansavimo galimybes bei milžinišką reklamos galią.
„Warner Bros. Motion Pictures“ vadovas Michaelas De Luca įsitikinęs – tokie kūrėjai kaip Parsonsas nuo pirmųjų projekto etapų dirba kartu su savo auditorija.
„Iki tol, kol filmas pasiekia kino teatrus, jie jau būna sulaukę milijardo bandomųjų peržiūrų“, – sakė jis.
***
