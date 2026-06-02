Po tragiškos žūties atsisveikinta su 26-erių „TikTok“ žvaigžde: dėmesį patraukė kelios detalės

Atsisveikinimo ceremonija vyko Samaro Pustynės Šv. Nikolajaus vienuolyne. Į paskutinę kelionę jauna moteris išlydėta baltame karste, o atsisveikinimo vietą užliejo gausybė baltų ir raudonų rožių.
Primename, kad žinoma Ukrainos socialinių tinklų kūrėja tragiškai žuvo gegužės 27 dieną Kirovohrado srityje, kelyje Kyjivas–Odesa.
Policijos duomenimis, automobilio „Porsche Cayenne“ vairuotoja nesuvaldė transporto priemonės, išvažiavo už važiuojamosios dalies ribų ir rėžėsi į betoninę konstrukciją. Po smūgio automobilis užsiliepsnojo.
A. Martinėnas-Vudis – apie gyvenimą Ispanijoje ir numestus beveik 30 kg
Per avariją žuvo ne tik Vikunciy, bet ir kartu vykusi jos padėjėja.
Pranešama, kad iki 27-ojo gimtadienio Viktorijai buvo likusios vos kelios savaitės – birželio 11-ąją jai būtų sukakę 27 metai.
Ukrainos žiniasklaida taip pat atkreipė dėmesį, kad nelaimės dieną kūrėja savo „Instagram“ istorijose buvo užsiminusi apie kilusias automobilio rato problemas.
Vikunciy buvo viena žinomiausių jaunųjų Ukrainos socialinių tinklų kūrėjų – jos „TikTok“ paskyrą sekė apie 680 tūkst. žmonių.