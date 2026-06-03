Iš Dubajuje sulaikyto Katie Price vyro – naujausios žinios: TV žvaigždė suskubo pati ten skristi

Pastarosios trys savaitės 48-erių garsenybei buvo itin įtemptos. Jos 43-ejų sutuoktinis atsidūrė už grotų Jungtiniuose Arabų Emyratuose, tačiau dabar, kaip pranešama, po kelių savaičių Dubajaus Al Aviro kalėjime jis turėtų būti paleistas į laisvę.
Susirūpinusi Katie nori būti šalia tuo metu, kai vyras išeis iš kalėjimo, praneša „The Sun“.
Fotografų užfiksuota oro uoste žvaigždė atrodė įsitempusi. Nuotraukas galite matyti čia. Ji vilkėjo aptemptus pilkus marškinėlius ir mėlynas aptemptas kelnes, o su savimi tempė didžiulį rožinį lagaminą. Prieš skrydį Katie dar apsilankė oro uosto parduotuvėse.
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Pranešama, kad prieš paleidžiant Lee į laisvę jis turi sumokėti kelių tūkstančių svarų baudą.
Drama prasidėjo gegužės 13-ąją, kai Lee neatvyko į Jungtinę Karalystę dalyvauti suplanuotame televizijos laidos „Good Morning Britain“ interviu kartu su žmona.
Iš pradžių Katie buvo įsitikinusi, kad jos vyras buvo pagrobtas, tačiau vėliau paaiškėjo, jog tai netiesa. Netrukus buvo patvirtinta, kad Lee laikomas Dubajaus Al Aviro kalėjime.
Po šio įvykio Katie savo tinklalaidėje pasakojo, kad pirmojo pokalbio telefonu metu vyrui pareiškė, jog jis tapo „nekenčiamiausiu žmogumi Didžiojoje Britanijoje“.
Praėjusią savaitę realybės šou žvaigždė gerbėjams atskleidė, kad su vyru pavyko pasikalbėti vos dvi minutes.
Pats Lee tvirtino, kad buvo sulaikytas dėl įtarimų šnipinėjimu, tačiau ši versija netrukus buvo paneigta. Vietos institucijos patvirtino, kad jis nėra dėl to kaltinamas.
Šaltinių teigimu, jo įkalinimas susijęs su privačiu civilinio pobūdžio ginču.