Netikėtai mirė 44-erių populiaraus serialo žvaigždė

Agentą Wilsoną garsiame seriale įkūnijęs vyras mirė gegužę, pranešė jo šeima.
Aktoriaus brolis Rhodri liūdna žinia pasidalijo socialiniuose tinkluose.
„Su didžiuliu liūdesiu pranešame žinią, kad mano brolis Owainas mirė. Ši žinia daugeliui bus didžiulis šokas. Owaino meilė, draugystė ir dosnumas buvo nepamatuojamas“, – rašė jis.
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Velionio brolis pridūrė, kad vis dar „lieka klausimų“, kodėl jis mirė, tačiau manoma, kad vyro gyvybė užgeso dėl natūralių priežasčių.
Žinia apie Owaino mirtį sulaukė daugybės aktorių ir kolegų užuojautos kupinų žodžių. Kolegos jį prisimena kaip dorą, šviesų ir išskirtinį žmogų.
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Iš Velso kilęs aktorius pasirodė ne viename televizijos seriale – be „Tvin Pykso“ jis taip pat vaidino „The OA“ ir filmavosi kino filmuose, tokiuose kaip „Alisa Veidrodžio karalystėje“.
Du jo paskutiniai projektai – „Jeff the Killer“ ir „La Fantasia“ – šiuo metu yra postprodukcijoje ir netrukus bus išleisti.
Owainas taip pat dirbo teatre, vaidindamas aukšto įvertinimo Londono pastatymuose, įskaitant „The Wizard of Oz“ ir „Mamma Mia“.
mirėnetektisp Aktorius
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