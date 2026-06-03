Prabangaus viešbučio kambaryje rastas žinomos nuomonės formuotojos kūnas

Tūkstantinę auditoriją turinti žinoma moteris buvo rasta negyva viešbučio kambaryje San Paule, Brazilijoje.
Užsienio žiniasklaida skelbia, kad įvykio vietoje aptikus receptinių vaistų, mirtis Brazilijos miesto 78-ajame policijos komisariate buvo užregistruota kaip kelianti įtarimų, o apie atvejį informuotas šalies Teismo medicinos institutas.
Į viešbučio registratūrą atvykus vyrui, prisistačiusiam H. L. Helphenstein plastikos chirurgu, ir pareiškus, kad jam nepavyksta su ja susisiekti, viešbučio darbuotojai įėjo į jos kambarį. Brazilijoje ji buvo praleidusi tris savaites.
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Anksčiau vadovavusi meno galerijai Los Andžele, H. L. Helphenstein 2018 m. sukūrė Jerry Gogosian „Instagram“ paskyrą, kuri turi daugiau nei 150 tūkst. sekėjų.
Aštriu, dažnai ironišku bei kandžiu tonu ji derindavo iš filmų, televizijos serialų ir kitų populiariosios kultūros šaltinių paimtus vaizdus su komentarais apie XXI amžiaus meno pasaulio iššūkius ir paradoksus.
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Prieš metus ji buvo užsiminusi ketinanti pamažu užbaigti šio projekto veiklą, nes, jos žodžiais, „jį jau išaugo“.
Garsi moteris taip pat vedė tinklalaidę „Art Smack“, leido naujienlaiškį „The Jerry Report“ ir kūrė planus televizijos projektui.