Jennifer Lopez dukra ryžosi pokyčiams: prisistato vyrišku vardu

Socialiniuose tinkluose pasidalytame įraše, kuriame buvo pristatomi Windward mokyklos abiturientų pasirinkimai, 18-metė įvardyta kaip Oskaras Munizas. Taip pat atskleista, kad rudenį planuojama pradėti studijas Sarah Lawrence koledže ir gilintis į teatro bei menų studijas.
Prie įrašo buvo pasidalinta vaikystės nuotrauka bei pažymėta paskyra, kuri, kaip manoma, priklauso Jennifer Lopez ir Marco Anthony vaikui. Profilyje taip pat matomas vardas Oskaras bei nurodyta būsima mokymosi vieta.
Anksčiau Emme viešai buvo siejama su translyčiu žmogumi ir vartojo įvardžius „jie/jiems“. Tuo metu naujasis vardas jau pasirodė mokyklos paviešintame įraše apie absolventų tolimesnius planus.
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Kol kas 56-erių Jennifer Lopez viešai nekomentavo galimo vardo pasikeitimo. Atlikėjos atstovai taip pat nepateikė oficialaus komentaro.
Anksčiau šią savaitę dainininkė dalyvavo mokyklos baigimo ceremonijoje kartu su savo mama Guadalupe Rodriguez ir buvusio sutuoktinio Beno Afflecko sūnumi Samueliu. Tuo metu Marco Anthony šventėje nepastebėtas.
Jennifer Lopez dvynių susilaukė santuokoje su atlikėju Marco Anthony – pora buvo susituokusi 2004–2014 metais.
Neseniai viešėdama laidoje „Jimmy Kimmel Live!“ atlikėja neslėpė emocijų kalbėdama apie tai, kad vaikai netrukus paliks namus.
„Nekalbėkime apie tai, nes pradėsiu verkti“, – juokaudama sakė ji ir pripažino, kad pastaruosius du mėnesius tai jai buvo itin jautrus etapas.
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