Mirė knygos „Persepolis“ autorė Marjane Satrapi: artimieji teigia, kad ją pražudė sielvartas

AFP artimieji teigė, kad M. Satrapi mirė nuo sielvarto praėjus kiek daugiau nei metams po savo vyro Mattiaso Ripa mirties.
„Marjane Satrapi mirė iš sielvarto, praėjus kiek daugiau nei metams po Mattiaso Ripa, jos vyro ir gyvenimo meilės, mirties“, – teigiama pareiškime.
1969 metais Rešte, šiaurės Irane, gimusi M. Satrapi į Prancūziją atvyko 1994-aisiais, o 2006 metais gavo šios šalies pilietybę.
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Rašytoja garsėjo kaip atvira Irano teokratinio režimo kritikė. Jos autobiografinis grafinis romanas „Persepolis“ pasakoja apie vaikystę ir paauglystę Teherane po 1979 metų Irano revoliucijos, kai šalyje buvo įvesti griežti islamo valdžios apribojimai.
Vėliau tėvai ją išsiuntė į Europą, kur prasidėjo gyvenimas tremtyje.
Prancūzijos prezidentas Emmanuel Macron pagerbė kūrėjos atminimą ir įvardijo ją didele menininke, kuri savo vaikystę Irane pavertė unikalia istorija.
2007 metais M. Satrapi kartu su režisieriumi Vincentu Paronnaudu sukūrė animacinį „Persepolio“ filmą. Jis pelnė žiuri prizą Kanų kino festivalyje ir buvo nominuotas „Academy“ apdovanojimuose.
Atsiimdama apdovanojimą Kanuose, kūrėja tuomet sakė: „Nors tai universalus filmas, šį prizą noriu skirti visiems iraniečiams.“
Kanų kino festivalio generalinis direktorius Thierry Frémaux AFP sakė, kad M. Satrapi buvo išskirtinė menininkė ir žavinga moteris, įkūnijusi kūrybos džiaugsmą bei tremties ir skaudžių prisiminimų liūdesį.
„Šį rytą gedime jos netekties“, – teigė T. Frémaux.
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