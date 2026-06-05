Karališkojoje šeimoje – neeilinės vestuvės: anksčiau tai būtų sukėlę skandalą

Tiesa, P. Phillipsui tai bus antrosios vestuvės, kurios anksčiau, ko gero, būtų nė negalėjusios įvykti.
Peterio ir jo sužadėtinės vestuvės bus įvykis, kurį ankstesnėms karališkosioms kartoms būtų buvę sunku įsivaizduoti – antrą galimybę meilei po skyrybų.
Manoma, kad dabar tai bus daugiau nei dar viena svarbi šeimos šventė.
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Artėjančios Peterio ir Harrietos vestuvės atspindės modernią realybę, kurią priėmė daugelis Vindzoro rūmų narių, įskaitant jo dėdę karalių Karolį III.
Dabar, kai Peteris ruošiasi vesti Harriet, dėmesys nebėra sutelktas tik į tai, kad tai jo antroji santuoka. Vietoje to kalbama apie jų kuriamą ateitį ir jau pradėtą jungti šeimą.
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Tikimasi, kad poros vestuvės suburs karališkosios šeimos narius į vieną iš didžiausių metų šeimos švenčių.
Primename, kad apie sužadėtuves su H. Sperling vyriausias karalienės anūkas paskelbė 2025 m. rugpjūtį.
Abu jie turi vaikų iš ankstesnių santykių: Peteris augina dukras Savannah (15 m.) ir Isla (14 m.), o Harriet – dukrą Georgina (13 m.).
Daugeliu atžvilgių jų šeimos modelis atspindi karališką gyvenimą, kuris prieš šimtmetį būtų atrodęs beveik neįsivaizduojamas, nes didžiąją XX a. dalį skyrybos karališkuose sluoksniuose buvo stipriai stigmatizuojamos.
Požiūris karališkojoje šeimoje keitėsi pamažu, o nemažą postūmį padarė karaliaus Karolio III vestuvės su dabartine Kornvalio kunigaikštine Camilla.
Jų sąjunga 2005 m. pažymėjo svarbų posūkį, kaip karališkoji šeima žiūri į meilę, santuoką ir antras galimybes. Tai, kas anksčiau buvo kontroversiška, pamažu tapo priimtina.