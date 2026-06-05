Legendinio M. Schumacherio brolis Ralfas vedė mylimąjį

Aukso žiedus pora sumainė prabangiame Sen Tropeze vykusiame renginyje, o džiugia žinia pasidalijo socialiniuose tinkluose.
Apie vestuves pora pranešė birželio 4 dieną paskelbtame bendrame įraše „Instagram“. Jame Étienne neslėpė jausmų ir skyrė jautrius žodžius savo vyrui.
„Praėjusį savaitgalį prasidėjo pirmasis mūsų naujo gyvenimo kartu skyrius, apsuptas visų žmonių, kurie mus myli. Kupinas pasididžiavimo ir emocijų noriu pasakyti – renkuosi tave amžinai“, – rašė jis.
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Toliau vyras pasakojo, kad Ralfas į jo gyvenimą atnešė šviesos, ramybės ir saugumo jausmą.
„Su tavimi jaučiuosi laisvas būti savimi ir jaučiuosi pilnavertis. Nuo tos dienos, kai susitikome, mano gyvenimas nusidažė naujomis spalvomis. Tu atnešei šviesą į mano vienišas dienas“, – atviravo Étienne.
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Jis taip pat pažadėjo visą gyvenimą mylėti, gerbti ir palaikyti savo vyrą tiek laimės akimirkomis, tiek sudėtingais laikotarpiais.
„Noriu kartu su tavimi tyrinėti pasaulį, dalintis tiek mažais kasdienybės džiaugsmais, tiek dideliais nuotykiais ir augti meilėje, kuri mus daro stipresnius. Myliu tave be galo – mano vyre, mano viskas“, – rašoma žinutėje.
Vestuvių nuotraukose užfiksuotos įsimintinos akimirkos: pora pasirašė santuokos dokumentus Sen Tropezo rotušėje artimųjų apsuptyje, vėliau plaukiojo greitaeigiu kateriu Sen Tropezo įlankoje, o vakare surengė iškilmingą šventę po atviru dangumi. Joje netrūko gyvos muzikos, šokių ir įspūdingo fejerverkų šou.
Plačiajai visuomenei Ralfas savo santykius su Étienne atskleidė 2024 metų liepą, kai viešai prabilo apie savo homoseksualumą. Šių metų vasarį pora paskelbė apie sužadėtuves, o dabar jų meilės istorija pasiekė dar vieną svarbų etapą.
Ralfas yra jaunesnysis legendinio lenktynininko Michaelio Schumacher brolis. Iš ankstesnės santuokos su Cora-Coraline Schumacher jis turi 24 metų sūnų Davidą. Pora susituokė 2001 metais, o skyrybos oficialiai įvyko 2015-aisiais.
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