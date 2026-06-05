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Mirė žinoma 30-metė influencerė: rasta negyva savo namuose

2026 m. birželio 5 d. 08:19
Lrytas.lt
Gegužės 30-ąją meksikiečių turinio kūrėja Paola Márquez buvo rasta negyva savo namuose. Moteriai buvo 30 metų, skelbė „People“.
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Apie netektį pranešė Paolos tėvas Hercules Márquez Balderas.
Jis savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo jautria žinute.
„Vieną dieną vėl būsime kartu. Ilsėkis ramybėje, mano princese!“, – rašė jis.

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Remiantis vietos naujienų portalu „El Sol de San Luis“, kuris citavo valstijos generalinę prokuratūrą, Paola buvo rasta be sąmonės savo bute San Luis Potosí mieste, Meksikoje.
Atvykę medikai konstatavo jos mirtį įvykio vietoje. Pranešama, kad valdžios institucijos tiria šį atvejį kaip galimą savižudybę.
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P. Márquez turėjo daugiau nei 2 mln. sekėjų „Instagram“, „TikTok“ ir „Facebook“ platformose, kur dalijosi gyvenimo būdo turiniu bei akimirkomis iš savo kelionių po pasaulį.
Paskutinis jos įrašas socialiniuose tinkluose buvo paviešintas gegužės 29 d., tada ji pasidalijo savo išgyvenimais.
„Aš manifestavau savo svajones, bet man atrodo, kad viską prisišaukiau atvirkščiai, nes net tai, ką turėjau, slysta iš mano rankų“, – rašė ji.
Po paskutiniu jos įrašu gerbėjai paliko daugybę atsisveikinimo žinučių.
„Skrisk aukštai, Paola“, – rašė vienas internautas.
„Labai liūdna žinia. Sekiau ją nuo pat pradžių“, – pridūrė kitas.
„Ilsėkis ramybėje, <..>“, – rašė trečiasis.
mirėnetektisInfluenceriai

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