Namuose rastas nužudytas „Džiumandži“ aktorius J. Handy: aiškėja kraupios detalės

Kaip skelbia užsienio žiniasklaida, 81-erių aktorius trečiadienio rytą buvo rastas be sąmonės savo namų kieme Tarzanos rajone, Los Andžele. Nurodoma, kad jis buvo patyręs daugybinius durtinius sužalojimus krūtinės srityje.
Įtariama, kad nusikaltimą įvykdė aktoriaus draugės sūnus – 44-erių Michaelas Gledhillas. Vyras buvo sulaikytas, jam pareikšti įtarimai dėl nužudymo. Teismo paskirtas užstatas siekia 2 mln. JAV dolerių.
Pasak Los Andželo policijos departamento, į pagalbos tarnybas paskambinęs asmuo prisistatė aukos draugės sūnumi ir pareiškė prisipažinantis dėl įvykdyto nusikaltimo. Atvykus pareigūnams, įtariamasis esą nurodė esantis tas žmogus, kurio ieškoma.
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Policija taip pat patvirtino, kad įtariamasis gyveno tuose pačiuose namuose kartu su savo motina, kuri palaikė artimus santykius su velioniu aktoriumi.
Jamesas Handy gimė Niujorke, o jo aktoriaus karjera prasidėjo 1977-aisiais televizijos seriale „Ryan’s Hope“. Per ilgus metus jis sukūrė dešimtis vaidmenų kine ir televizijoje – pasirodė filmuose bei serialuose „K-911“, „Law & Order“, „NCIS: Los Angeles“, „Criminal Minds“ ir kituose projektuose.
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Paskutinis ryškus jo pasirodymas didžiajame ekrane – 2022 metais pasirodęs filmas „Asai 2“ (angl. „Top Gun: Maverick“).