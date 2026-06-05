Sulaukęs 72-ejų mirė serialo „Tedas Laso“ žvaigždė

Kaip pranešė aktoriaus dukros Emily Head ir Daisy Head, vyras mirė dėl plaučių uždegimo sukeltų komplikacijų.
Aktorius pasaulį paliko apsuptas artimųjų.
A. Heado dukros taip pat pasidalijo jautriu pranešimu.
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„Su sunkia širdimi pranešame apie mūsų tėvo mirtį.
Buvo ir visada bus garbė bei privilegija būti jo dukromis ir savo akimis matyti, kokį poveikį tiek jis pats, tiek jo darbai turėjo daugybei žmonių“, – rašė jos.
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Britų aktorius Anthony Headas buvo gerai žinomas dėl savo vaidmenų televizijos serialuose „Buffy the Vampire Slayer“, „Merlin“ ir „Little Britain“.
Tarptautinę šlovę jis pelnė 10-ojo dešimtmečio pabaigoje, suvaidinęs Rupertą Gilesą populiariame antgamtiniame paauglių seriale „Buffy the Vampire Slayer“.
Vėliau jis nuolat pasirodydavo laidoje „Little Britain“, vaidino karalių Utherį Pendragoną BBC seriale „Merlin“ ir buvusį futbolo klubo savininką Rupertą Mannioną seriale „Ted Lasso“.
Tarp kitų Anthony darbų buvo vaidmenys filmuose ir serialuose, tokiuose kaip „The Iron Lady“, „Persuasion“, „The Inbetweeners“ ir „Manchild“.