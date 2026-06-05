ŽmonėsUžsienio žvaigždės

Sulaukęs 72-ejų mirė serialo „Tedas Laso“ žvaigždė

2026 m. birželio 5 d. 19:10
Lrytas.lt
Penktadienį pasaulį apskriejo liūdna žinia – sulaukęs 72-ejų mirė britų aktorius, serialo „Tedas Laso“ žvaigždė Anthony Headas, skelbė BBC.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė aktoriaus dukros Emily Head ir Daisy Head, vyras mirė dėl plaučių uždegimo sukeltų komplikacijų.
Aktorius pasaulį paliko apsuptas artimųjų.
A. Heado dukros taip pat pasidalijo jautriu pranešimu.

G. Kvietkauskas – apie skaudžias pamokas, vaikų auklėjimą ir tai, ką draudžia žmona

„Su sunkia širdimi pranešame apie mūsų tėvo mirtį.
Buvo ir visada bus garbė bei privilegija būti jo dukromis ir savo akimis matyti, kokį poveikį tiek jis pats, tiek jo darbai turėjo daugybei žmonių“, – rašė jos.
Susiję straipsniai
Taylor Swift pripažinta turtingiausia visų laikų muzikante

Taylor Swift pripažinta turtingiausia visų laikų muzikante

Karališkojoje šeimoje – neeilinės vestuvės: anksčiau tai būtų sukėlę skandalą

Karališkojoje šeimoje – neeilinės vestuvės: anksčiau tai būtų sukėlę skandalą

Legendinio M. Schumacherio brolis Ralfas vedė mylimąjį

Legendinio M. Schumacherio brolis Ralfas vedė mylimąjį

Britų aktorius Anthony Headas buvo gerai žinomas dėl savo vaidmenų televizijos serialuose „Buffy the Vampire Slayer“, „Merlin“ ir „Little Britain“.
Tarptautinę šlovę jis pelnė 10-ojo dešimtmečio pabaigoje, suvaidinęs Rupertą Gilesą populiariame antgamtiniame paauglių seriale „Buffy the Vampire Slayer“.
Vėliau jis nuolat pasirodydavo laidoje „Little Britain“, vaidino karalių Utherį Pendragoną BBC seriale „Merlin“ ir buvusį futbolo klubo savininką Rupertą Mannioną seriale „Ted Lasso“.
Tarp kitų Anthony darbų buvo vaidmenys filmuose ir serialuose, tokiuose kaip „The Iron Lady“, „Persuasion“, „The Inbetweeners“ ir „Manchild“.
Mironetektisaktorius

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.