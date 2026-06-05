Taylor Swift pripažinta turtingiausia visų laikų muzikante

36-erių atlikėjai T. Swift, įrašiusiai tokius itin populiarius hitus kaip „Shake it Off“, milijardiere tapti padėjo jos 2024 m. surengtas turas „Eras Tour“.
„Forbes“ pavadino T. Swift viena iš komerciškai sėkmingiausių visų laikų dainų kūrėjų.
2020 m. T. Swift sukėlė perversmą muzikos industrijoje, iš naujo įrašydama didžiąją dalį savo diskografijos. Dėl to visi autoriniai mokesčiai atiteko jai.
G. Kvietkauskas – apie skaudžias pamokas, vaikų auklėjimą ir tai, ką draudžia žmona
„Forbes“ taip pat pranešė, kad jos koncertinis turas tapo pelningiausiu koncertiniu turu istorijoje, o jo pajamos siekė 2,2 mlrd. JAV dolerių. Žurnalas teigė, kad už šiuos pinigus ji atpirko teises į savo pirmuosius įrašus.
Ilgametis ginčas dėl teisių į albumus
Susiję straipsniai
Karjeros pradžioje T. Swift pasirašė sutartį su įrašų kompanija „Big Machine“ ir ten įrašė savo pirmuosius šešis albumus. Kaip įprasta, teisių savininkė buvo įrašų kompanija, kuri 2019 m. jas už daugiau nei 300 mln. JAV dolerių pardavė buvusio muzikos vadybininko Scooterio Brauno bendrovei.
T. Swift teigė, kad tai buvo padaryta nepasitarus su ja ir negavus jos sutikimo.
Po to prasidėjo metų metus trukęs viešas ginčas, kurį T. Swift taip pat dažnai apdainuodavo savo dainose. 2020 m. S. Braun įgytas teises pardavė naujam savininkui – šįkart Los Andželo investicinei įmonei „Shamrock Capital“, iš kurios T. Swift dabar jas ir atpirko.
2025 m. T. Swift paskelbė įsigijusi teises į savo pirmuosius šešis albumus.
Sudarydamas milijardierių reitingus, „Forbes“ daugiausia remiasi viešai prieinama informacija apie turtą, pavyzdžiui, akcijas, nekilnojamąjį turtą, meno kūrinius ir kitokias prabangos prekes. Tiesa, šie skaičiai laikomi netiksliais ir dėl jų kartais kyla ginčų.