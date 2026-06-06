Pirmoji vestuvių naktis virto tragedija: sudužus sraigtasparniui žuvo ką tik susituokęs vyras

Nelaimė įvyko penktadienio vakarą netoli Dosonvilio miestelyje esančios vestuvių vietos, kur pora tą pačią dieną susituokė. Kartu su jaunikiu žuvo ir sraigtasparnį pilotavęs Nikhilas Nargundkaras.
Jaunoji išgyveno ir šiuo metu gydoma vienoje Atlantos ligoninių.
„Mano sūnus buvo toks laimingas“, – prisiminė žuvusiojo tėvas Fiji George'as.
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Vestuvių šventėje dalyvavo apie 400 svečių. Pasak tėvo, ceremonijos metu jis negalėjo atitraukti akių nuo sūnaus.
„Stovėjau ir grožėjausi juo. Jis atrodė nepaprastai“, – sakė vyras.
Pora susipažino per bažnyčios bendruomenę, jungiančią Pietų Karolinos ir Džordžijos valstijų tikinčiuosius. Draugystė ilgainiui peraugo į meilę, o vėliau – į sprendimą kurti bendrą gyvenimą.
Po vestuvių jaunavedžiai įlipo į „Robinson R66“ modelio sraigtasparnį, kuris turėjo nuskraidinti juos į DeKalb-Peachtree oro uostą. Iš ten pora planavo vykti į Atlantos centre esantį viešbutį ir praleisti pirmąją santuokos naktį.
Tačiau skrydis baigėsi tragedija.
Sraigtasparnis sudužo miškingoje vietovėje netoli vestuvių vietos. Gelbėtojams prireikė laiko surasti nukritusį orlaivį.
Pasak D. Fiji tėvo, Jesni buvo įstrigusi nuolaužose beveik šešias valandas, kol ją aptiko gelbėjimo tarnybos.
„Ji pasakojo, kad atsibudusi pamatė Dave'ą gulintį ant jos krūtinės. Ant jo buvo kraujo, o kūnas jau buvo visiškai šaltas. Kadangi ji pati yra slaugytoja, iš karto suprato, kad jo nebėra“, – sakė velionio tėvas.
Moteris patyrė sumušimų ir pjautinių žaizdų, tačiau išvengė kaulų lūžių.
„Ji sugniuždyta, tačiau sveiksta“, – teigė F. George'as.
Žuvęs jaunikis nuo vaikystės svajojo tapti pilotu. Tėvo teigimu, skraidymu jis susidomėjo būdamas vos dešimties metų, o vėliau dirbo pirmuoju pilotu oro bendrovėje „Endeavor Air“.
Prieš pakilimą vyras esą buvo susirūpinęs dėl blogėjančių oro sąlygų.
„Kadangi mano sūnus buvo pilotas, jis perspėjo, kad matomumas yra nulinis. Tokiu oru mes niekada neskraidome“, – pasakojo tėvas.
Anot jo, vėliau Jesni sakė, kad pilotas tikino kylantis į didesnį aukštį, kur sąlygos turėtų būti geresnės.
Katastrofos priežastis šiuo metu tiria JAV Nacionalinė transporto saugos taryba (NTSB). Kol kas oficialios nelaimės priežastys nėra paskelbtos.
Nepaisydama skaudaus praradimo, šeima sako stiprybės randanti tikėjime.
„Be Dievo būtų labai daug klausimų – kodėl? Jis mums dovanojo tobulas vestuves, tačiau po kelių valandų viskas virto tragedija. Atsakymų ir ramybės ieškome tik tikėjime“, – sakė žuvusiojo tėvas.