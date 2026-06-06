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Po namuose atliktų injekcijų – siaubingos pasekmės: tai, ką sau į veidą leidosi lenkų translytė, sukrečia

2026 m. birželio 6 d. 22:46
Lrytas.lt
Socialinius tinklus drebina 26-erių translytė Elva iš Lenkijos, kurios sprendimas pribloškė net visko mačiusius. Socialiniuose tinkluose išgarsėjusi Elva į savo veidą pati leidosi silikoną, kurį užsakinėjo internetu, tačiau tai, kas nutiko po to, sukrečia.
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Po namuose atliktų „grožio procedūrų“ Elvos veidas stipriai deformavosi, o dėl tokios išvaizdos nerimo neslėpė ne tik praeiviai, bet ir artimieji.
Plačiau apie tai, kas Elvą privertė imtis tokio radikalaus sprendimo, ji atsivėrė lenkų laidoje „Dzień Dobry TVN“.
Translytė tikino iš pradžių naudojusi tik riebaliniam audiniui tirpdyti skirtus preparatus – injekcijos būdavo leidžiamos kartą per savaitę.

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Visgi, panašu, pokyčiai netenkino, todėl ji ryžosi žengti dar vieną žingsnį. Būtent tada ji sugalvojo internetu užsisakyti silikono preparatų ir juos pati susileisti į veidą.
„Iš pradžių silikono injekcijas dariausi kartą per savaitę, o vėliau šiek tiek įsitraukiau ir pradėjau jas darytis kiekvieną dieną. Tuo metu gyvenau ir dirbau Varšuvoje, todėl visus pinigus išleisdavau nuomai, neturėjau pinigų specialistams“, – laidoje aiškino ji.
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Deja, noras paryškinti veido bruožus baigėsi nelaime – Elvos veidas negrįžtamai pasikeitė ir tapo tarsi būtų sugeltas bičių.
Dabar translytė pripažino norinti ištaisyti padarytą žalą ir kreipėsi į chirurgus. Jai sutiko padėti lenkų estetinės medicinos gydytojas dr. Marekas Wasilukas.
Visgi gydytojas įspėja – tokia procedūra labai sudėtinga. Jo teigimu, pašalinus silikoną aplink akis, medžiaga gali patekti į kitas veido dalis, įskaitant kaktą.
„Jai suleisti produktai yra nesertifikuoti. Tai, kad dabar nieko nevyksta, dar nereiškia, kad po 6 mėnesių neatsiras infekcija ir neišsivys uždegimas, kuris taps pavojingas gyvybei.
Didžiausią nerimą jai kelia akys, tačiau ji nežino, kad jei bandysime pašalinti ką nors šalia akių, yra didelė tikimybė, kad medžiagos pateks į kaktą“, – aiškino jis.
M. Wasilukas pridūrė, kad Elvai teks nueiti ilgą kelią, kad atgautų buvusią išvaizdą ir sveikatą.
„Kalbant apie tai, ką galime padaryti, pirmiausia – psichiatro konsultacija, siekiant išsiaiškinti, ar ji pasirengusi gauti pagalbą, o tada – diagnostika <...>, siekiant nustatyti, kiek yra pažeidimų <...>. Be viso to negalime judėti į priekį“, – sakė gydytojas.
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