Po skyrybų su Benu Afflecku Jennifer Lopez ryžosi išpažinčiai: „Turėjau viską sustabdyti“

Laidos „Nightline“ interviu ištraukoje, kuri kovo 11-ąją parodyta laidoje „Good Morning America“, 56-erių žvaigždė vedėjai Juju Chang atviravo, kad po 2024-aisiais pateikto prašymo skirtis su 53-ejų B.Afflecku sustabdė visus darbus.
„Turėjau viską sustabdyti ir pasiėmiau metų pertrauką. Atšaukiau turus“, – sakė J. Lopez, turėdama omenyje 2024 m. gegužę atšauktą koncertinį turą „This Is Me... Live“.
„Tiesiog nusprendžiau būti namuose ir pabūti su tuo, kas įvyko, nebėgdama nuo to per darbą, per kitą žmogų ar per ką nors kitą – tiesiog pabūti“, – pridūrė ji.
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Pasak atlikėjos, po garsiai nuskambėjusių skyrybų svarbiausiu prioritetu tapo vaikai.
„Man reikėjo būti namuose su savo vaikais“, – sakė ji apie dvynius, kurių susilaukė su buvusiu vyru Marcu Anthony.
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Anot jos, tuo metu paaugliai buvo didžiausias prioritetas. J. Lopez pripažino, kad šis laikotarpis paskatino ją pažvelgti į save.
„Buvau tokioje vietoje, kai galvojau: „Kas su tavimi vyksta?“ Nes negalėjau kaltinti nieko kito, nes nemanau, kad ten slypi pamoka. Todėl labai norėjau išsiaiškinti pati su savimi“, – sakė ji.
Interviu dviejų vaikų mama atskleidė, kad šiuo metu yra laiminga ir mėgaujasi vienišės gyvenimu. Paklausta, ar aktyviai eina į pasimatymus, žvaigždė nusijuokė.
„Ne! Tikrai ne! Neduok dieve, nenoriu nieko sugadinti!“ – sakė ji.
Pasiteiravus, ką gi būtų galima „sugadinti“, J.Lopez paaiškino, kad šiuo metu jai tiesiog gera gyventi taip, kaip gyvena.
„Dabar taip gera. Esu labai laiminga. Tai geriausia. Tiesiog dabar jaučiuosi labai gerai“, – teigė ji.
Anot jos, jaunystėje mintis būti vienai kėlė baimę.
„Ir tai man buvo baisu, kai buvau jaunesnė. Nežinojau, ar galėčiau taip gyventi. Visada bijojau to“, – sakė atlikėja.
Vis dėlto ji pabrėžė, kad šiuo metu yra apsupta meilės, nors naujo partnerio jos gyvenime nėra.
„Šiemet esu mama abiturientų, kurie keliaus į koledžą“, – sakė ji apie 18-mečius dvynius Maximilianą „Max“ Davidą ir Emme Maribel. „Esu šou atlikėja, pramogų pasaulio žmogus ir aktorė. Verslininkė. Ir esu laiminga. Esu laiminga. Ir esu sveika. Ir esu dėkinga.“
J.Lopez, šiuo metu koncertuojanti Las Vegase su rezidenciniu šou „Up All Night“, prašymą skirtis su B.Afflecku pateikė 2024 m. rugpjūtį.
Tuo metu žurnalui „People“ šaltinis teigė: „Ji labai stengėsi, kad viskas pavyktų, ir yra sudaužyta širdimi“, pridurdamas, kad žvaigždės vaikai „visada buvo ir yra didžiausias prioritetas“.
J.Lopez ir B.Affleckas savo santykius atnaujino 2021 m., praėjus daugiau nei 17 metų po to, kai buvo susižadėję ir atidėjo planuotas 2003-iųjų rugsėjo vestuves. Pirmą kartą pora išsiskyrė 2004 m. sausį, tačiau išliko draugiški.