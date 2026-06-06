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Tokios Kate Moss dar niekas nematė: oro uoste užfiksuota neatpažįstama

2026 m. birželio 6 d. 14:27
Lrytas.lt
52-ejų supermodelis Kate Moss atskrido į oro uostą Niujorke ir, pasiėmusi lagaminus, išėjo į lauką parūkyti cigaretės. Liudininkų teigimu, Kate buvo itin geros nuotaikos, daug juokėsi ir nevengė demonstruoti natūralaus įvaizdžio – kelionei ji pasirinko išvaizdą be makiažo. Tačiau gerbėjams tai – išties neįprastas vaizdas.
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Modelis vilkėjo juodą švarką, derintą su tokios pačios spalvos palaidine bei plačiomis kelnėmis. Įvaizdį papildė juodas šalikas ir keli auksiniai kaklo papuošalai.
Šviesius plaukus ji buvo susisukusi lengvomis garbanomis. Nuotraukas galite pamatyti čia.
Kate Moss oro uoste stūmė vežimėlį su dideliu lagaminu bei dviem „Louis Vuitton“ odiniais kelioniniais krepšiais. Prie atvykimo terminalo ji buvo pastebėta tikrinanti telefoną, garinanti elektroninę cigaretę ir vėliau rūkanti įprastą cigaretę.
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Tą patį vakarą supermodelis žengė „Met Gala“ raudonuoju kilimu. Ant jo ji pasirodė gerokai pasikeitusi: su makiažu, pasitempusi.
Panašu, kad K. Moss nebijo atrodyti taip, kaip nori ir dėl savo išvaizdos pernelyg nesuka galvos.
Kate MossGalaOro uostas
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