Po išžaginimo skandalo Michaelio Schumacherio viloje – netikėtas posūkis

Šveicarijos teismas penktadienį paskelbė J. Mawsoną nekaltu motyvuodamas tuo, kad „nepakanka įrodymų“ 30-mečiui sportininkui nuteisti.
M. Schumacherio namuose dirbusi slaugytoja teigė, kad ji buvo du kartus išžaginta antrame aukšte esančiame miegamajame lenktyninko šeimos viloje Glande, netoli Ženevos, po kokteilių vakarėlio. Ji tvirtino tuo metu buvusi be sąmonės.
J. Mawsonas, artimas Micko Schumacherio draugas, visada neigė kaltinimus, teigdamas, kad bet kokie intymūs santykiai vyko abipusiai sutarimu.
„Tai teisingas nuosprendis. Dabar jis pagaliau gali kurti ateities planus, nes jo vardas buvo apgintas“, – Vokietijos laikraščiui sakė jo advokatas Lucas Vaney.
Teismo posėdžiuose buvo bandoma atkurti tos nakties įvykius. Pagal teismo dokumentus, J. Mawsonas žaidė biliardą su dviem kitais darbuotojais, kai prie jų prisijungė slaugytoja, baigusi savo pamainą. Ji išgėrė keletą gėrimų, pasijuto blogai ir užmigo ant grindų. Kolegos ją perkėlė į netoliese esantį miegamąjį.
Slaugytoja teismui teigė, kad tai buvo šeštoji jos darbo diena iš eilės ir kad ji nebuvo valgiusi. Ji sakė neprisimenanti tolesnių įvykių.
J. Mawsonas teisėjui sakė, kad iki ankstyvo ryto miegojo jos kambaryje, kad kiti darbuotojai neaptiktų jų „intymios akimirkos“. Jis pripažino, kad dėl išgerto alkoholio kiekio ne viską prisimena aiškiai.
„Tik kitą rytą supratau, kaip stipriai buvau apsvaigęs“, – sakė jis. „Naktį maniau, kad ji buvo mažiau girta, nei paaiškėjo kitą rytą.“
Slaugytoja vėliau teigė ant patalynės radusi kraujo, o ant savo kūno – sužalojimų, todėl kreipėsi į ligoninę. Teismo medžiagoje taip pat nurodyta, kad J.Mawsonas vėlesnėmis dienomis jai siuntė atsiprašymo žinutes, tarp jų ir tokią: „Labai nuoširdžiai atsiprašau. Atsiprašau už skausmą, kurį tau sukeliu.“
Įtariamas nusikaltimas policijai buvo praneštas tik 2022 m., beveik po trejų metų nuo to, kai slaugytoja buvo atleista iš M. Schumacherio medicinos komandos. chumacherių šeima šiame procese nebuvo niekaip įtraukta.
Išteisinus J. Mawsoną, jo advokatas L. Vaney teigia, kad sportininkas svarsto grįžimą į automobilių sportą.
„Jis net kalbėjo apie galimybę vėl lenktyniauti, nes jo reputacija yra švari“, – po nuosprendžio sakė L. Vaney. „Teismas patikėjo mūsų įvykių versija ir buvo įsitikinęs, kad pateikti vaizdo įrašai rodo, jog mergina buvo sąmoninga ir gebanti reaguoti.“
J. Mawsonas buvo laikomas perspektyviu jaunuoju lenktynininku Europos vienviečių automobilių serijose, varžęsis su būsimomis „Formulės 1“ žvaigždėmis, tokiomis kaip Lando Norrisas ir George'as Russellas. Vėliau jis grįžo į Australiją, dukart tapo Australijos vairuotojų čempionato nugalėtoju, dominavo S5000 serijoje ir 2023 m. buvo arti galimybės startuoti „Bathurst 1000“ lenktynėse su „PremiAir Racing“ komanda.
Michaelis Schumacherisvilalenktynininkas
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