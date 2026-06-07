Socialiniuose tinkluose sparčiai plinta Catherine Middleton vaizdo įrašas: sujaudino ne vieną

Birželio 4-ąją princesė apsilankė viename garsiausių Europos onkologijos centrų Mančesteryje – „The Christie NHS Foundation Trust“. Vizito metu ji domėjosi holistinės pagalbos galimybėmis onkologiniams pacientams bei susitiko su žmonėmis, šiuo metu kovojančiais su liga, rašo people.com.
Vienas jautriausių susitikimų įvyko su 30-mete Claire Lorente, kuri tądien baigė beveik pusmetį trukusį krūties vėžio gydymą. Susipažinusi su moterimi, princesė ją apkabino ir nuoširdžiai pasveikino.
„Puikiai padirbėta!“ – tarė Catherine, laikydama Claire už rankos ir domėdamasi jos gydymo keliu.
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Kalbėdama su paciente, princesė šią dieną pavadino „nuostabia“ po itin sunkaus gyvenimo etapo. Neslėpdama emocijų Claire prisipažino, kad gydymas truko beveik šešis mėnesius, tačiau jos dar laukia operacija.
C. Middleton dėmesį skyrė ir moters partneriui, pabrėždama, kad liga paliečia ne tik pacientą.
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„Žinau, kad šeimoms ir artimiesiems tai taip pat labai sunku“, – sakė ji.
Princesė prisiminė ir savo asmeninę patirtį, kai pati gydėsi nuo vėžio.
„Žinau, kaip sunku buvo vaikams ir mano tėvams. Jie visa tai išgyvena kartu su tavimi“, – atviravo princesė.
Ypatingą šilumą sukėlė akimirka, kai ji pasisveikino su Claire kūdikiu ir šypsodamasi paklausė: „Argi mamytė ne drąsi?“
Vėliau princesė žengė žingsnį atgal ir paragino moterį mėgautis šiuo svarbiu momentu: „Tai tavo diena“.
Netrukus Catherine plodama stebėjo, kaip susigraudinusi Claire paskambina simboliniu varpu, žyminčiu gydymo pabaigą.
Vizito metu Velso princesė taip pat susipažino su centro teikiamomis nemokamomis holistinėmis paslaugomis, skirtomis padėti pacientams kovoti su stresu, depresija, nerimu ir kitais dažnais onkologinių ligų palydovais.
Tai jau antras su vėžio tematika susijęs Catherine viešas pasirodymas šią savaitę. Birželio 2 dieną ji kartu su karaliumi Karoliu III ir kitais karališkosios šeimos nariais dalyvavo renginyje, skirtame organizacijos „Cancer Research UK“ 125-osioms metinėms paminėti.
Kate MiddletonJungtinė KaralystėJungtinės Karalystės karališkoji šeima
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