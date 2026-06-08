Į Jungtinės Karalystės karališką vestuvių puotą plūdo visa grietinėlė: akys krypo ir į Catherine Middleton

Fotografas Markas Nicholsonas pirmojoje nuotraukoje užfiksavo akimirką iškart po ceremonijos – jaunavedžiai, susikibę rankomis, išeina iš Visų Šventųjų bažnyčios.
Antroji nuotrauka daryta vestuvių pokylio metu Gatcombe parke, kur Peteris ir Harriet pozuoja vienas priešais kitą, apsupti įspūdingų oranžerijos gėlių kompozicijų.
Harriet vestuvių dieną vilkėjo baltą britų dizainerės Emilia Wickstead kurtą suknelę, kurią papildė deimantinė tiara.
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Tai vadinamoji „Pragnell“ šeimos tiara, priklausanti garsiai britų juvelyrikos dinastijai. Šį galvos papuošalą per kartas dėvėjo šeimos moterys, o jo istorija siekia net karaliaus Jurgio VI ir karalienės Elžbietos II karūnavimo ceremonijas.
Tiaros dizaine atsispindi Edvardo epochos ir „art deco“ stiliaus elementai – žėrinčių lapų girliandos bei gėlių motyvai. Papuošalas itin primena tiarą, kurią 2000 metais, minėdama savo 50-ąjį gimtadienį, oficialioje fotosesijoje dėvėjo princesė Anne.
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Nuotakos įvaizdį užbaigė „Jimmy Choo“ bateliai ir „Pragnell“ auskarai. Plaukai buvo sušukuoti į elegantišką kuodą.
Harriet vestuvinę puokštę sukūrė žinoma floristė Millie Richardson. Joje dominavo kvapieji pelėžirniai, mirtos šakelės ir pakalnutės. Mirtos naudojimas yra sena tiek nuotakos šeimos, tiek britų karališkosios šeimos tradicija – šis augalas simbolizuoja meilę, grožį ir taiką.
Santuokos ceremonijai vadovavo kunigas Steve'as Bullockas iš Visų Šventųjų parapijos bažnyčios, o santuokos palaiminimą suteikė kunigas Nicky Gumbelis.
Vestuvių ceremonijoje dalyvavo artimiausi jaunavedžių šeimos nariai ir draugai. Tarp jų buvo Peterio netikra sesuo Stephanie Hosier su vyru Williamu bei jų tėvas kapitonas Markas Phillipsas – princesės Anne buvęs vyras.
Karalius Karolis III ir karalienė Camilla buvo vieni pirmųjų išvykusių iš šventės. Jie sraigtasparniu išskrido į Epsomą, kad spėtų į garsųjį „Derby“ žirgų lenktynių renginį.
Po ceremonijos, skambant bažnyčios varpams, maždaug 300 susirinkusių gerbėjų jaunavedžius pasitiko gausiomis ovacijomis. Svečiai spontaniškai suformavo skėčių koridorių, kad jaunavedžiai galėtų beveik nesušlapę išeiti fotografuotis.
Peteris ir Harriet pozavo po didžiuliu baltu skėčiu, o už jų stovėjusios trys pamergės mojavo susirinkusiems. Vėliau pora išvyko istoriniu „Rolls-Royce“ automobiliu.
Netrukus publikos dėmesio sulaukė ir Velso princas Williamas bei princesė Catherine, kurie iš šventės išvažiavo juodu „Audi“ automobiliu, lydimi policijos.
Vėliau jaunavedžiai kartu su šeima ir artimiausiais draugais susirinko į vestuvių pokylį Gatcombe parke – princesės Anne ir sero Timothy Lawrence'o rezidenciją.
Tiek bažnytinę ceremoniją, tiek pokylį organizavo ilgametis karališkosios šeimos renginių kuratorius Peregrine'as Armstrongas-Jonesas iš „Bentley’s Entertainments“.
Floristinius sprendimus – nuo bažnyčios puošybos iki įspūdingų gėlių arkų – kūrė ta pati floristė Millie Richardson. Kompozicijoms buvo naudojamos vietoje užaugintos angliškos gėlės, ypatingą dėmesį skiriant tvarumui ir aplinkosaugai.
Po šventės visos bažnyčią puošusios gėlės buvo padovanotos vietos bendruomenei, kuri palaikė porą ruošiantis svarbiausiai jų gyvenimo dienai.