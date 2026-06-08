Legendinės grupės atsisveikinimo koncertas baigėsi fiasko: tai, kas vyko scenoje, pribloškė gerbėjus

Grupė savo atsisveikinimo koncertus „Two for the Road“ Londono „Emirates“ stadione reklamavo dar nuo praėjusių metų.
Plakatuose buvo vaizduojami visi keturi likę gyvi grupės nariai: Ronanas Keatingas, Shane'as Lynchas, Keithas Duffy ir Mikey Grahamas (penktasis grupės narys Stephenas Gately mirė 2009 m.).
Tačiau į stadioną atvykę gerbėjai nustebo scenoje išvydę tik tris „Boyzone“ narius – Mikey nebuvo. Negana to, likę grupės nariai, pasak liudininkų, sveikindamiesi su publika nė neužsiminė apie jo nebuvimą.
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Galiausiai, jau nuskambėjus aštuonioms dainoms, Grahamas prisijungė prie grupės ir atliko trijų dainų programą. Jis buvo apsirengęs juodai ir visą laiką sėdėjo ant kėdės.
Taip pat socialiniuose tinkluose paviešinti vaizdo įrašai užminė kalbas apie galimus nesutarimus grupėje – ne vienas internautas atkreipė dėmesį, kad kai kurie grupės nariai elgėsi taip, lyg scenoje Mikey nė nebūtų.
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„Kodėl Mikey nedalyvavo visame koncerte? Jis pasirodė tik įpusėjus renginiui, atliko tris dainas ir tiesiog sėdėjo. Kokia to priežastis?“ – klausė vienas gerbėjas.
Anksčiau M. Grahamas yra atvirai kalbėjęs apie savo kovą su depresija ir priklausomybe nuo alkoholio. Būtent todėl kiti gerbėjai stojo jo ginti, teigdami, kad asmeniniai sunkumai galėjo apriboti jo galimybes koncertuoti.
„Kaip žmogus, turintis psichikos sveikatos problemų, galiu visiškai suprasti, kaip sunku tai turėjo būti Mikey. Labai juo didžiuojuosi. Tik gaila, kad visi trys kiti nariai nesugebėjo jo bent jau pripažinti“, – rašė vienas gerbėjas.
„Jis tikrai neatrodo gerai, vargšelis“, – pridūrė kitas.
Po tų trijų dainų Mikey vėl dingo nuo scenos ir sugrįžo tik pačiam paskutiniam koncerto numeriui – praėjus dar trylikai dainų.
Negana to, gerbėjai neslėpė nusivylimo ir dėl dar vieno nesusipratimo. Žodį tarė ir kritikai, kurie šį pasirodymą vadino „siaubingu“.
Tokį triukšmą sukėlė scenoje panaudotas ekranas, kuriame buvo rodomi dirbtiniu intelektu sugeneruoti vaizdai.
Tarp jų – iš vandens šokantys banginiai, džiunglės, iglu, miškai, drugelių vaizdai ant dangoraižių ir t.t.
Vis dėlto toks technologinis sprendimas nesužavėjo nei gerbėjų, nei kritikų – ne vienas tai pavadino „vaizdine mišraine“.
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Šis turinys yra mokamos partnerystės su „Google“ dalis, skirta „Google Trends“ populiarinimui.