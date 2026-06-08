Skandalas populiariausiame britų projekte: dalyvės teigia, kad jas išprievartavo televizijos partneriai

Visos trys moterys teigė, kad laidos kūrėjai ir televizija jų tinkamai neapsaugojo.
Pasak BBC, „Channel 4“ apie dalį kaltinimų žinojo dar prieš laidų transliaciją, tačiau epizodai su šiomis moterimis vis tiek buvo rodomi ir prieinami platformoje „All4“.
Pirmadienį „Channel 4“ pranešė pašalinusi visus „Married at First Sight UK“ epizodus iš savo transliacijų internetu platformų bei socialinių tinklų paskyrų.
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Į BBC tyrimą sureagavusi naujos kūrybinių industrijų priežiūros institucijos vadovė pareiškė, kad šios laidos formatas pasižymi „aukštu rizikos lygiu“, kuris „akivaizdžiai nėra tinkamai valdomas“.
Anksčiau „Channel 4“ laidai „Panorama“ buvo teigusi, kad visi kaltinimai yra nepatvirtinti ir ginčijami.
Pirmadienį BBC kreipėsi į „Channel 4“, televizijos turinio vadovą Ianą Katzą, tačiau šis teigė dar nematęs „Panoramos“ dokumentikos, tačiau pridūrė: „Tai labai rimti kaltinimai. Norime pamatyti laidą ir tuomet pateiksime atsakymą.“
Netrukus po BBC publikacijos „Channel 4“ paskelbė pradėjusi nepriklausomą tyrimą dėl dalyvių gerovės užtikrinimo laidoje. Televizija nurodė, kad tokio tyrimo imtasi gavus rimtų kaltinimų dėl galimų pažeidimų.
Nepriklausomos prodiuserinės kompanijos CPL, kuri kuria britišką laidos versiją, teisininkai pareiškė, kad dalyvių apsaugos sistema buvo aukščiausio lygio ir viena pažangiausių industrijoje, o visais atvejais esą buvo elgtasi tinkamai.
Laida „Married at First Sight UK“ pristatoma kaip drąsus socialinis eksperimentas. Laidoje vieniši žmonės sutinka susituokti su visiškai nepažįstamais asmenimis, kuriuos pirmą kartą pamato tik per simbolinę vestuvių ceremoniją.
Nors santuokos nėra teisiškai galiojančios, žiūrovai stebi porų medaus mėnesį, bendrą gyvenimą ir santykių raidą – visa tai filmuojama beveik kasdien.
Trys su BBC kalbėjusios moterys pateikė kaltinimus savo televiziniams partneriams ir teigė nusprendusios prabilti todėl, kad, jų manymu, turėjo būti geriau apsaugotos.
Viena moteris teigė, kad televizinis vyras ją išžagino ir grasino užpilti rūgštimi. Ji svarsto teisinius veiksmus prieš CPL. Antroji moteris apie tariamą išžaginimą pranešė tiek „Channel 4“, tiek CPL dar prieš laidų transliaciją, tačiau epizodai vis tiek buvo parodyti. Trečioji moteris apkaltino savo televizinį partnerį seksualiniu priekabiavimu.
Britiška laidos versija rodoma jau 10 sezonų. Ji transliuojama geriausiu vakaro laiku per „Channel 4“ priklausantį kanalą E4, o visi epizodai buvo prieinami ir „All4“ platformoje.