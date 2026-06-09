Garsi aktorė prabilo apie rimtas sveikatos bėdas: slėpė 10 metų

A. Hathaway pripažino, kad buvo dalinai netekusi regėjimo dėl ankstyvos kataraktos.
Katarakta – tai akies lęšiuko sudrumstėjimas, dėl kurio regėjimas tampa neryškus, miglotas, vaizdas dvejinasi.
„Tai taip paveikė mano regėjimą, kad iš esmės buvau pripažinta akla kaire akimi, ir galiausiai man buvo atlikta operacija.
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Nesupratau, kaip stipriai viskas buvo pablogėję, kol pagaliau vėl galėjau matyti visą spalvų spektrą“, – „New York Times“ laidoje „Popcast“ pasakojo aktorė.
Gerbėjai, sužinoję šią istoriją, socialiniuose tinkluose puolė reikšti nuostabą.
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„Tas faktas, kad ji atlaikė 10 metų didžiulių kino projektų su tokia būkle ir nė karto nesiskundė ar nenaudojo to viešumui… tikros legendos elgesys“, – rašė vienas internautas.
„O, Dieve... Kiek filmų ji sukūrė per tuos 10 metų ir nė karto apie tai neužsiminė“, – stebėjosi kitas.
Tuo tarpu A. Hathaway pabrėžė, kad dabar labai vertina ir saugo regėjimą.
„Vertinu regėjimą, nes tiesiogine prasme jaučiu, kad kiekvieną dieną pabudusi ir galėdama matyti taip, kaip matau dabar, patiriu stebuklą“, – aiškino ji.
Primename, kad ilgametė pramogų pasaulio žvaigždė šiemet turi net penkis kino teatrus pasieksiančius filmus.
Po „Mother Mary“ premjeros balandžio 24 d., „The Devil Wears Prada 2“ kino teatruose pasirodė gegužės 1 d. ir sulaukė milžiniškos finansinės sėkmės.
A. Hathaway taip pat pasirodys filmuose „The Odyssey“, „The End of Oak Street“ ir „Verity“.
Anne HathawayaktorėSveikata
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