Paranojos apimtas V. Putinas ėmėsi veiksmų: dukros skubiai išgabentos į saugią vietą

Teigiama, kad 73 metų Kremliaus vadovas vis labiau susirūpinęs dėl užsitęsusio karo Ukrainoje, vis dažnesnių smūgių Rusijos teritorijoje ir ekonominių iššūkių šalyje.
Pranešama, kad Marija Voroncova (41 m.) ir Katerina Tichonova (39 m.) šiuo metu yra apsistojusios Valdajaus rezidencijoje Novgorodo regione. Šis kompleksas laikomas viena labiausiai saugomų vietų Rusijoje – teritoriją esą dengia oro gynybos sistemos, joje įrengtas modernus bunkeris, o apsauga sustiprinta papildomomis saugumo priemonėmis.
Užsienio žiniasklaida taip pat skelbia, kad būtent šiame komplekse V. Putinas ne vienerius metus leidžia daug laiko ir esą gyvena kartu su buvusia olimpine gimnaste Alina Kabajeva. Anksčiau ne kartą pasirodė pranešimų, jog pora augina bendrų vaikų, tačiau oficialiai ši informacija niekada nebuvo patvirtinta. Naujausiuose publikacijų šaltiniuose minima, kad rezidencijoje kartu su A. Kabajeva gyvena ir jos sūnūs.
G. Kvietkauskas – apie skaudžias pamokas, vaikų auklėjimą ir tai, ką draudžia žmona
Pasak žiniasklaidos, Kremlius taip pat inicijavo papildomus stebėjimo sistemų patikrinimus – baiminamasi, kad saugumo infrastruktūra galėtų tapti kibernetinių atakų taikiniu ir atskleisti prezidento buvimo vietą.
Pastaraisiais mėnesiais Rusijos teritorijoje fiksuojama vis daugiau Ukrainos tolimojo nuotolio dronų atakų. Viena jų neseniai pasiekė ir Sankt Peterburgą – V. Putino gimtąjį miestą, kuriame tuo metu vyko investicijoms skirtas tarptautinis forumas.
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Skelbiama, kad naujausias sprendimas dėl šeimos perkėlimo priimtas siekiant maksimaliai apsaugoti artimiausius V. Putino šeimos narius – dukras ir anūkus.
Viena jaunesnių V. Putino dukterų – Luiza Rozova – anot žiniasklaidos, Valdajuje negyvena ir daugiausia laiko leidžia Prancūzijoje.